David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2022 la masculin şi Ruta Meilutyte a fost aleasă la feminine, fiind marii câştigători ai premiilor Ligii Europene de Nataţie .

David Popovici a obţinut 56,16 la sută din totalul voturilor exprimate pentru desemnarea câştigătorului titlului de cel mai bun inotător European. Pe locul doi s-a clasat Kristof Milak din Ungaria , cu 22,71 la sută din voturi ,iar pe locul trei italianul Thomas Ceccon cu 13,79 la sută din voturi

David Popovici a câştigat în 2022 două titluri de campion mondial , două de campion europeana, un argint mondial în bazin scurt, trei titluri mondiale la juniori şi patru titluri europene la juniori.

David Popovici, sportivul în vârstă de 18 ani, a cucerit anul trecut două medalii de aur la Mondiale la 100 m liber și 200 m liber. A câştigat și două medalii de aur la Europene , tot la 100 m liber și 200 m liber, stabilind cu acest prilej şi un nou record mondial în proba de 100 m liber. Nu în ultimul rând a luat argintul la Mondialele în bazin scurt , la 100 m liber, obţinând şi trei titluri mondiale de juniori şi patru europene de junior.

Bilanţul maghiarului Kristof Milak în 2022 cuprinde două titluri mondiale la 100 m fluture, 200 m fluture, cu record mondial, trei titluri de campion European, al 100 m fluture, 200 m fluture, ştafetă 4×200 m liber, și medalie europeană de argint la 100 m liber,și ştafetă 4×100 m libere.

David Popovici își propune să câștige medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024. Camelia Potec a declarant că după această competeție, sportivul are șanse mari să plece din țară, având propuneri de la mai multe universități de prestigiu din Statele Unite ale Americii.

Și ministrul sporturilor, a Eduard Novak, a făcut o declarație cu privire la acest subiect:

„Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri. Planul meu este să îmi văd de treaba aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a afirmat sportivul român, după ce a auzit ce a spus președintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

„Sincer, n-am aceste informații, dar așa gândindu-mă pe acest subiect, eu consider că niciodată nu e bine să schimbi rețeta succesului. Dacă se simte bine la Lia Manoliu, cu această echipă – și sper ca până în 2024 să continue performanțele și să obțină medalii – cred că ar fi bine să nu schimbe foarte mult. Desigur, poate să meargă să studieze în SUA, dar să schimbi țara e deja cu totul o altă chestiune. Eu cred că nu va schimba țara niciodată. La nivel de regulamente, se poate, oricine poate să schimbe țara, dar nu văd sensul. În România, David e sprijinit de noi, de Guvern, Federație și sper să fie și sponsor și ambasador al câtorva branduri. Eu cred că o să aibă un viitor strălucit aici. Desigur, în lumea sportului sunt destui de mulți care ofertează și atrag alți sportivi. La urma urmei, fiecare sportiv trebuie să decidă asupra viitorului său, ce este bine pentru el. Noi, în poziția asta, nu avem asemenea puteri să vorbim milioane de euro, dar sper că reușim să oferim tot sprijinul acestui sportiv”