Paul Georgescu, cel mai medaliat înotător român în ape deschise, a organizat concursul de înot în ape deschise AtlantisMan, eveniment la care a participat și multiplul campion olimpic, mondial și european, David Popovici.

Stațiunea Jupiter a fost epicentrul înotului românesc, cu ocazia concursului organizat de Paul Georgescu, eveniment la care a participat multiplul campion olimpic, mondial și european, David Popovici, care a fost prezența surpriză la concursul de înot în ape deschise AtlantisMan, unde a participat nu pentru a vâna medalii, ci pentru a promova sportul și a-i inspira pe cei mai tineri înotători.

Evenimentul, organizat de cel mai medaliat înotător român în ape deschise, Paul Georgescu, a adunat la start zeci de sportivi de toate vârstele. Dacă prima zi a fost dedicată probei de rezistență de 10 km, cea de-a doua zi a adus în prim-plan probele de sprint, ștafetă și, cel mai important, cursele copiilor.

Gestul lui David Popovici a depășit simpla participare sportivă. Prezent la microfonul evenimentului, campionul a dezvăluit că a acceptat invitația lui Paul Georgescu din dorința de a populariza înotul în ape libere și, pur și simplu, să se bucure de valuri. Mesajul său pentru zecile de copii prezenți a fost unul plin de modestie și inspirație, urându-le acestora să-l depășească.

Popovici a concurat în proba de ștafetă, formând o echipă de vis alături de antrenorul său, Adrian Rădulescu, și de starul competiției, Andrei Enache. Acesta din urmă a avut o performanță remarcabilă, câștigând detașat atât proba regină de 10 km (cu un timp de 1h 47min 54s), cât și pe cea de 2 km (20min 15s). Echipa celor trei s-a clasat pe un onorant loc 2 din 17 echipe participante, sub aplauzele publicului.

Impactul prezenței lui David Popovici a fost vizibil. Acesta a făcut fotografii cu numeroși fani și tineri sportivi, oferind un model de conduită și sprijin pentru comunitatea înotului. Participarea sa la AtlantisMan a demonstrat că adevărații campioni nu sunt definiți doar de medaliile câștigate în bazin, ci și de capacitatea lor de a da înapoi sportului care i-a consacrat.