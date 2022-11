David Popovici a câştigat medalia de aur la 100 m liber, la Campionatul Național, în bazin scurt.Este un nou record national stabilit de sportivul dinamovist.

Sportivul David Popovici , de la CS Dinamo București, a câştigat medalia de aur în proba de 100 m liber din cadrul Campionatului Naţional în bazin scurt, competiţie care se desfăşoară la Otopeni. Popovici a încheiat proba cu timpul 46 secunde 62 de sutimi, un record national.

Pe locul doi s-a clasat Andrei Ungur (CSM Braşov), cu timpul 48.42, iar pe trei a terminat Patrick Sebastian Dinu (CS Farul Constanţa), cu timpul 48.62. David Popovici va mai concura la Otopeni în probele de 200 m liber , 100 m mixt şi 400 m liber .

Pentru David Popovici, Campionatul Național în bazin scurt reprezintă o ultimă verificare înaintea Mondialelor în bazin scurt de luna viitoare, care se va desfășura în Australia , în perioada 13-18 decembrie, la Melbourne.

“Nu știu al câtelea titlu național e. Sunt multe, cu siguranță, acum am adăugat încă unul. Am amintiri foarte frumoase despre bazinul de aici. Îmi place să concurez aici, în fața spectatorilor români. Îmi place că am ocazia să câștig mai multă experiență în bazin scurt. Acest record înseamnă destul de mult față de altele pe care le am, pentru că era al lui Robert Glință. Țin minte că atunci când l-a stabilit, mi-a spus că-l face special pentru a fi în fața mea. A zis “Știu că nu o să dureze extrem de mult, dar vreau să-l am!”. Și l-a avut, acum mi l-a pasat. Mai am destul de mult până la recordul mondial în bazin scurt, este cu totul altă mâncare de pește. De asta am venit aici, de asta merg la Mondialele în bazin scurt de luna următoare, să învăț să concurez, să mă lupt într-un bazin foarte diferit. E foarte diferit de cel normal, înjumătățit, de două ori mai multe întoarceri. E o competiție pentru cei mai explozivi, dinamici, forțoși. Învăț, încă sunt la început. La Mondialele de luna următoare merg pentru a învăța. Nu am obiective de timp sau de loc. Dacă prind finale, foarte bine. Dacă iau medalii, și mai bine, dar nu-mi propun asta neapărat. Merg să învăț de la cei mai buni decât mine în bazin scurt, să fiu și eu mai bun și la un moment dat să mă pot întrece cu ei. Îmi propun să iau toate medaliile aici, pentru că e un concurs mai ușor decât Mondialele ce vor urma”, a declarat sportivul legitimat la CS Dinamo București,David Popovici.