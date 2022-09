Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău aniversează astăzi, 30 septembrie, 44 de ani de activitate (1978- 2022).

Una dintre cele mai mari bogăţii ale omului este sănătatea! Iar rolul unui spital este să contribuie la menţinerea stării de sănătate a populaţiei şi la creşterea calităţii vieţii pacientului. Misiunea noastră este asigurarea prestării unui act medical de calitate, într-un mediu sigur şi confortabil. Avem personal medical profesionist, alături de care stabilim priorităţile şi direcţiile de acţiune încât să îmbunătăţim continuu calitatea actului medical, iar pacientii să beneficieze întotdeauna de cele mai bune îngrijiri medicale.

Am avansat, am învăţat şi învăţăm din greşeli, am avut o evoluţie plină de provocări și realizări pe măsură. Asemenea unui destin uman, colectivul spitalului a parcurs diverse etape, dar din toate am extras lecții de viață și principii pe care le-am promovat în profesie. Aniversările sunt un prilej de a realiza o retrospectivă a celor mai importante evenimente, dar și un moment pentru a construi planuri de viitor și a trasa noi imperative ale medicinii moderne.

Datorită sprijinului întregii noastre echipe, am reuşit să evoluăm! Mulţumim pentru aportul adus de fiecare dintre dumneavoastră la consolidarea instituției noastre. Medicina este cu adevărat cea mai nobilă dintre toate profesiile și vă felicităm pentru faptul că i-ați rămas fideli pe tot parcursul acestor ani – 44 de ani de viaţă pentru viaţă!

Mulțumim de asemenea pacienților care au încredere în calitatea serviciilor noastre și îi asigurăm că siguranța acestora și soluționarea patologiilor pentru care se internează constituie principala noastră preocupare.

Echipa Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău