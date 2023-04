Joi, 20 aprilie, începând cu ora 17:30, la sala sporturilor Gheorghe Tadici din Zalău se desfășoară partida dintre HC Zalău și Măgura Cisnădie. Supărterii sunt așteptați într-un număr cât mai mare la sală, pentru a-și susține echipa.

De 45 de ani Sălajul se mândrește cu echipa de handbal , suporterii se bucură sau, uneori, se întristează pentru rezultatele acesteia, însă rămân alături de echipă, știind să o susțină de fiecare dată.

De 45 de ani, la Zalău ”se respiră ” handbal ! Gheorghe Tadici, omul care a pus bazele echipei de handbal feminin din Zalău, echipă care de-a lungul timpului a purtat mai multe nume, de la Didactica Zalău, la Textila Zalău, Silcotex Zalău, Silcotub Zalău și în final, numele pe care îl poartă astăzi, HC Zalău, echipa condusă de Gheorghe Tadici a adus multă bucurie și speranță zecilor de mii de suporteri care i-au urmărit și susținut evoluția.

Pentru sălăjeni, dar nu numai, HC Zalău a adus victorii importante, iar numele județului Sălaj și al municipiului Zalău a ajuns să fie cunoscut în toată Europa. HC Zalău a fost prima echipă românească care, sub conducerea lui Gheorghe Tadici, a adus în județul Sălaj Cupa Challenge EHF, câștigând una dintre cele mai mari competiții europene.

Timp de 14 ani consecutiv, HC Zalău a participat în toate competițiile europene,jucând chiar și finala Cupei EHF, pe care a pierdut-o în fața uneia dintre celei mai puternice echipe din lume, echipa rusească Lada Togliatti.

În campionatul intern al României a adus la Zalău trei titluri de campioană și a câștigat Cupa României la handbal feminin, fiind clasată pe ppodium în numeroase rânduri.

Acum, echipa noastră favorită, are nevoie de suporteri, are nevoie de susținere, trebuie să știe că cei pentru care luptă de 45 de ani îi sunt alături, are nevoie de o sală umplută până la refuz pentru partida pe care o va disputa cu Măgura Cisnădie.

”Joi, 20 Aprilie de la ora 17:30, ne așteaptă un meci extrem de important în fața celor de la Măgura Cisnădie ! Avem nevoie mai mult ca oricând de o sală plină și impreună să obținem victoria ! Vă așteptăm intr-un număr cât mai mare la sală! Hai Zalăul ! ” este mesajul postat pe pagina oficială se socializare a clubului sportiv HC Zalău.

Așadar, susținerea pentru echipă se arată acum, în momente decisive pentru aceasta, nu doar atunci când echipa se confruntă cu cele mai puternic finantate echipe din România.

Zalăul luptă pentru victorie! Hai Zalăul !