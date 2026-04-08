De la Pericei la Palatul Cotroceni: Sălăjeanul Dacian Cioloș este noul consilier al președintelui Nicușor Dan.

Județul Sălaj marchează o nouă bornă în politica de vârf a României. Dacian Cioloș, fiu al Zalăului și al comunei Pericei, revine în prima linie a administrației prezidențiale. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a acestuia în funcția de consilier prezidențial, decizia fiind publicată deja în Monitorul Oficial.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat pentru numirea în funcţia de consilier prezidenţial a domnului Dacian-Julien Cioloş, începând cu data de 6 aprilie 2026”, se arată în comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale.

Numirea la Cotroceni vine într-un context diplomatic extrem de important. Recent, cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofoniei, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat oficial că Dacian Cioloş este candidatul propus de România pentru prestigioasa funcţie de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF).

Deși parcursul său l-a purtat prin marile capitale ale Europei, Dacian Cioloș a rămas strâns legat de plaiurile natale. Născut la Zalău, pe 27 iulie 1969, și-a petrecut anii magici ai copilăriei la bunici, în comuna Pericei. Educația sa a început tot în Sălaj, fiind absolvent al Liceului Agricol din Șimleu Silvaniei.

Specializarea sa ca inginer horticultor la Cluj-Napoca și studiile avansate în Franța (Rennes și Montpellier) i-au deschis porțile către o carieră fulminantă, dar fundamentul a rămas mereu munca și rigoarea deprinsă acasă.

Dacian Cioloș aduce la Palatul Cotroceni o experiență greu de egalat:

-Expert european: A lucrat în cadrul Comisiei Europene (programul SAPARD) și a fost Comisar European pentru Agricultură (2010-2014), autor al primei reforme majore a Politicii Agricole Comune.

-Guvernare: A ocupat funcția de Ministru al Agriculturii (2007-2008) și pe cea de Prim-ministru al României (2015-2017).

-Leadership european: Fost europarlamentar și lider al grupului „Renew Europe” din Parlamentul European.

-Consiliere strategică: Din martie 2025, a fost consilier onorific al președintelui interimar Ilie Bolojan, coordonând parteneriatele strategice ale țării.

Prin această nouă numire, sălăjeanul nostru își confirmă rolul de punte între politica națională și marile organisme internaționale, fiind omul de legătură între viziunea președintelui Nicușor Dan și partenerii strategici ai României.

Indiferent de înălțimea funcțiilor ocupate la București, Bruxelles sau Paris, pentru Dacian Cioloș drumul spre marea performanță a început mereu de acasă, din Sălaj, păstrând în ADN-ul său rigoarea și simplitatea valorilor învățate pe ulițele din Pericei și în sălile de clasă din Șimleu Silvaniei.