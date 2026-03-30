Ramona Farcău, simbolul handbalului sălăjean și una dintre cele mai mari extreme din istoria sportului cu mingea la semicerc, a decis să facă pasul către administrație. Cetățean de onoare al municipiului Zalău, fosta mare internațională și-a depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte al Federației Române de Handbal, făcând parte din echipa condusă de Sorin Dinu.

Cariera strălucitoare a Ramonei Farcău nu este întâmplătoare. Născută la Zalău pe 14 iulie 1979, ea a avut șansa de a se forma la una dintre cele mai riguroase și performante școli de handbal din Europa. Între 1998 și 2006, sub culorile Silcotub Zalău, Ramona a fost modelată de Gheorghe Tadici, un real descoperitor de talente, recunoscut pentru capacitatea sa de a transforma tinerele speranțe în certitudini la nivel mondial.

Sub îndrumarea acestuia, Ramona a deprins disciplina și spiritul de învingător, obținând performanțe majore care au propulsat-o spre echipa națională și, ulterior, către Oltchim Vâlcea. Experiența acumulată la Zalău sub comanda lui Tadici a fost fundația pe care s-a clădit un succes legendar: titlul de golgheter la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008).

Sub îndrumarea lui Gheorghe Tadici, Ramona a propulsat spre elita mondială, însă acum vede foarte clar ce înseamnă pentru sportul românesc lipsa unei viziuni reale. Această revoltă față de haosul managerial și lipsa de strategie, pe care Ramona o exprimă astăzi, se resimte de ani de zile și în discursul lui Gheorghe Tadici. Mentorul ei a fost mereu un critic vocal al sistemului care a neglijat talentele autohtone, iar Ramona pare să preia acum această ștafetă a luptei pentru corectitudine și profesionalism, ducând valorile învățate la Zalău direct la masa deciziilor federale.

După o carieră în care a scris istorie pe teren (214 prezențe sub tricolor și 689 de goluri), Ramona Farcău nu mai poate rămâne indiferentă la declinul actual al acestui sport. Decizia de a candida la alegerile din 24 aprilie vine dintr-o revoltă față de haosul managerial și lipsa de strategie.

„Tot ceea ce s-a întâmplat în handbalul românesc m-a pus serios pe gânduri. Nu mai există performanță, ne mulțumim cu niște calificări. Este absolut revoltător ce s-a întâmplat în ultimii ani: comisii care nu își fac treaba și sufocarea handbalului juvenil cu costuri insuportabile”, a declarat Ramona pentru We Love Sport.

Ramona se bucură de susținerea altor nume uriașe ale „Generației de Aur”, precum Luminița Huțupan-Dinu și Carmen Amariei. Aceasta din urmă a tras un semnal de alarmă privind jucătoarele străine din campionatul intern: „Le punem uneori covorul roșu… cred că trebuie să și dovedească faptul că merită să fie în teren, chiar dacă sunt campioane mondiale și europene”.

Cunoscând valoarea muncii la bază, așa cum a învățat la Zalău, Ramona s-a implicat direct în creșterea copiilor prin Asociația Club Sportiv Olympic RFH. Această experiență în sectorul juvenil a determinat-o să lupte pentru o reformă reală, dorind să elimine „neputința managerială” și să creeze un cadru sănătos pentru noile generații de talente.

Așadar, la următoarele alegeri din cadrul FRH, Ramona Farcău pune efectiv un pariu pe școala muncii. Alegerile din 24 aprilie reprezintă un moment de răscruce. Ramona Farcău nu aduce doar un nume legendar, ci și mentalitatea de fier a școlii din Zalău — un sistem bazat pe muncă brută, disciplină și rezultate obținute împotriva tuturor pronosticurilor. Pentru alegătorii care își doresc un handbal condus cu aceeași mână sigură și pasiune care au făcut din Zalău o capitală a handbalului românesc, candidatura Ramonei este mai mult decât o opțiune electorală: este o garanție a revenirii la valorile care ”produc” campioni.