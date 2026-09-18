Construcția noii arene din Ștefan cel Mare intră în linie dreaptă, după ce proiectul tehnic a fost ajustat pentru a permite adaptarea la realitățile din teren. Ministrul Dezvoltării a anunțat că, în câteva săptămâni, stadionul va intra oficial în faza de execuție a lucrărilor, depășind astfel blocajul birocratic de la nivelul birourilor.

Vești extrem de așteptate pentru comunitatea dinamovistă și pentru iubitorii sportului, privind viitorul arenei din Ștefan cel Mare. Deși pe șantierul din Capitală nu s-a mai înregistrat nicio activitate fizică vizibilă de mai multe luni, situația este pe cale să se schimbe radical în perioada imediat următoare. În prezent, vechea arenă a fost dărâmată aproape în totalitate, rămânând în picioare doar lojele și tribuna oficială, însă activitatea a fost blocată temporar în birouri din cauza unor detalii tehnice neprevăzute. Oficialii din cadrul Ministerului Dezvoltării au explicat că marile investiții publice se confruntă adesea cu provocări neprevăzute în momentul în care utilajele intră efectiv pe teren. În cazul complexului sportiv Dinamo, constructorul desemnat a propus modificarea soluției inițiale de fundare, optând pentru o structură pe piloni, fapt ce a impus o ajustare tehnică și economică riguroasă a întregului proiect. Modificările aduse au fost deja definitivate, iar în următoarele săptămâni noua documentație tehnică trebuie confirmată oficial prin rapoarte de specialitate inclusiv de către reprezentanții clubului Dinamo, care asigură o cofinanțare în acest proiect. Acest pas birocratic va permite emiterea ordinului de începere și reluarea efectivă a lucrărilor în teren. Noua Arenă Multifuncțională Dinamo promite să devină una dintre cele mai moderne și spectaculoase baze sportive de pe teritoriul României. Complexul va avea o capacitate totală de 26217 locuri, toate amplasate în tribune acoperite integral, asigurând un confort sporit pentru spectatori. Structura va fi dotată la cele mai înalte standarde internaționale, incluzând 4 vestiare moderne pentru echipe, 2 săli dedicate încălzirii, spații ample pentru personalul tehnic, oficiali și organizatori, dar și o zonă generoasă dedicată reprezentanților mass-media. Fanii din categoria VIP vor beneficia de un sector special care cuprinde 12 loje, spații de ospitalitate cu o suprafață minimă de 400 de metri pătrați, separeuri, un restaurant exclusiv și o parcare proprie cu o capacitate de până la 200 de locuri. Proiectul include de asemenea facilități și spații complet adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Valoarea estimată a contractului de execuție se ridică la aproximativ 117 milioane de euro, în timp ce costul total al întregii investiții, incluzând toate cheltuielile adiacente și dotările complexe, este evaluat între 170 și 173 de milioane de euro. Termenul oficial asumat de autorități pentru finalizarea completă a întregului ansamblu sportiv este anul 2029.