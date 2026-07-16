Fermierii români primesc semnale importante de la Bruxelles în plină criză a exporturilor de ovine și caprine. Europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, a purtat discuții intense cu comisarul Olivér Várhelyi. Oficialul european a transmis un mesaj de mobilizare pentru fermieri, dând asigurări că se caută soluții rapide, dar și despăgubiri consistente pentru pierderile suferite în această perioadă dificilă.

Situația exporturilor de ovine și caprine din România rămâne una extrem de complexă și complicată, însă există semnale optimiste de la nivel înalt. Europarlamentarul român Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, a anunțat că a purtat discuții intense cu comisarul european Olivér Várhelyi.

Oficialul de la Bruxelles a subliniat că există o deplină deschidere și disponibilitate din partea Comisiei Europene pentru redeschiderea cât mai rapidă a exporturilor către țările terțe. Această măsură va fi aplicată imediat ce regulile de biosecuritate vor fi implementate și respectate cu strictețe în ferme.

În plus, europarlamentarul a obținut garanții ferme din partea Comisiei Europene privind acordarea de despăgubiri. Aceste sume de bani nu vor acoperi doar valoarea animalelor sacrificate. Sprijinul financiar va include și beneficiul nerealizat al fermierilor, precum și toate costurile aferente refacerii efectivelor prin achiziționarea de animale de înlocuire.

Daniel Buda a mai precizat că în paralel continuă discuțiile privind acordurile comerciale necesare pentru ca exportul de carcase să fie reluat imediat după stabilizarea situației epidemiologice și după asigurarea unei trasabilități corespunzătoare.

La final, europarlamentarul a transmis și un mesaj direct către toți crescătorii de animale din țară. Acesta le cere fermierilor să nu își vândă animalele la orice preț din cauza panicii sau a presiunii financiare de moment. Daniel Buda s-a arătat convins că se va găsi o soluție într-un termen rezonabil, astfel încât munca fermierilor să fie valorificată la prețul corect.

Sursa foto: Facebook – Daniel Buda