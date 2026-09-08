Campioana României, Gloria Bistrița, a început excelent noul sezon din Liga Campionilor la handbal feminin, impunându-se în deplasare contra formației germane HSG Blomberg-Lippe cu scorul de 28-23. După ce a realizat o triplă istorică pe plan intern, echipa antrenată de Carlos Viver țintește în acest sezon calificarea în Final Four-ul de la Budapesta.

Gloria Bistrița își continuă ascensiunea în handbalul european de elită și începe în forță noul sezon din Liga Campionilor. După un an fantastic pe plan intern, în care a realizat o triplă istorică prin câștigarea titlului național, a Cupei și a Supercupei României, formația pregătită de Carlos Viver și-a stabilit un nou obiectiv îndrăzneț. Aflată la a 3-a participare consecutivă în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, gruparea bistrițeană și-a întărit considerabil lotul și țintește prezența în prestigiosul turneu Final Four.

Primul pas din faza grupelor a fost făcut cu dreptul, pe terenul echipei germane Blomberg-Lippe, într-o partidă disputată la Lemgo. Deși gazdele au început mai bine și au condus cu 4-2 în primele minute, jucătoarele Gloriei au revenit rapid la cârma jocului. Până la pauză, bistrițencele au preluat controlul complet și au intrat la vestiare cu un avantaj de 3 goluri, scor 13-10. În repriza secundă, echipa lui Carlos Viver a gestionat avantajul cu multă maturitate și fără să le permită adversarelor să pericliteze victoria. Pe final de meci, diferența s-a mărit la 5 goluri, iar tabela a consemnat succesul clar al româncelor cu scorul de 28-23.

Principala realizatoare a Gloriei a fost So Delgado, autoare a 7 goluri, urmată de Simao Paulo și Engel, fiecare cu câte 5 reușite. De cealaltă parte, pentru formația germană cele mai multe goluri au fost înscrise de Njinkeu, cu 5 reușite, și Kuhne, cu 4 goluri.

Misiunea din Grupa B rămâne însă una extrem de dificilă pentru reprezentanta României. Din această serie de foc mai fac parte forțe continentale precum Gyor, Metz, Odense, Storhamar, Nykobing și Podravka. În celelalte partide ale etapei inaugurale din grupă, Podravka a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Gyor cu 23-26, în timp ce Storhamar a cedat clar împotriva deținătoarei trofeului, Metz, scor 23-32.

Miza acestei faze este uriașă. Primele 2 clasate din cele 14 etape se califică direct în sferturile de finală. În schimb, ocupantele locurilor 3, 4, 5 și 6 vor intra într-un play-off eliminatoriu. Oficialii și staff-ul Gloriei Bistrița țintesc o clasare pe pozițiile 3-4, performanță care le-ar asigura avantajul disputării meciului retur din play-off pe teren propriu, un atu important în drumul către sferturile de finală și către marea bătălie pentru Turneul Final Four.