Sâmbătă, 27 august 2022, pe Stadionul Municipal din Zalău, în meci contând pentru etapa 1 a Ligii a III-a Seria a 10-a, SCM Zalău a învins-o, cu 4-0 (0-0), pe nou-promovata CSM Sighetu Marmației, consemnând cea mai mare diferență de scor din etapa de debut a seriei

Debut cu victorie pentru SCM Zalău care a castigat , la 4 goluri diferență, în meciul de debut în Liga a III-a, la Zalău. Sâmbătă, 27 august 2022, pe Stadionul Municipal din Zalău, în meci contând pentru etapa 1 a Ligii a III-a Seria a 10-a, SCM Zalău a învins-o, cu 4-0 (0-0), pe nou-promovata CSM Sighetu Marmației, consemnând cea mai mare diferență de scor din etapa de debut a seriei.

Meciul , a avut două reprize diametral opuse, în prima CSM Sighetul Marmației, antrenați de fostul internațional Adrian Iencsi, a reușit să închidă bine culoarele de atac ale zalauanilor și să intre la vestiare fără gol primit, 0-0, chiar dacă în min. 21 zălăuanii au beneficiat și de o lovitură de la 11 metri , ratată de Liviu Mihai .

În cea de-a doua repriză, antrenorul gazdelor, Cristian Lupuț, a făcut câteva schimbări inspirate și gazdele s-au desprins chiar din debutul acesteia. Întâi prin lovitura de cap a lui Adrian Șter (min. 50), apoi prin mijlocașul Vlad Moraru (min. 60). Spre finalul jocului, când nu se mai punea problema câștigătoarei, Șter reușește dubla (min. 83), iar în al doilea minut de prelungiri Raul Stanciu majorează avantajul la 4-0 . Așadar scor final SCM Zalău- CSM Sighetu Marmației 4-0

In etapa a doua , SCM Zalau va evolua tot pe teren propriu impotriva celor de la Lotus Baile Felix .

Tot in prima etapă din noul campionat, Sportul Simleu a remizat în partida de pe teren propriu cu CFR II Cluj , 0-0 . A fost un meci plictisitor în unele momente pentru cei prezenti la stadion , deoarece situaţiile de gol şi fazele de poartă au fost puţine. În aceste conditii, meciul s-a terminat 0 – 0, iar ambele echipe au trebuit să se mulţumească cu câte un punct. Urmeaza un meci dificil pentru jucatorii din Șimleu în deplasarea de la Bistrita, unde vor juca impotriva echipei din localitate CS Gloria Bistrita , echipă care vine cu un moral ridicat deoarece a castigat in prima etapa in fata celor de la CS Minerul Ocna Dej.