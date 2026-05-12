SCM Zalău este la un singur pas de podiumul național, după o luptă eroică în capitală. Deși Steaua București a reușit să egaleze situația la general, 2 la 2, după două meciuri extrem de disputate, voleibaliștii noștri au demonstrat un spirit de luptă incredibil, revenind spectaculos în partida de marți. Soarta medaliilor de bronz se va decide acum în Sala Sporturilor din Zalău, unde, cu sprijinul fanilor, echipa noastră are șansa să încheie sezonul pe podium.

Finala mică a Diviziei A la volei masculin oferă un spectacol total. După ce SCM Zalău a dominat primele două meciuri de acasă, seria s-a mutat la București, unde Steaua a reușit să restabilească egalitatea. Totuși, meciul de marți a fost unul de infarct: după ce gazdele au condus cu 2-0 la seturi, elevii lui Marcelo Fronckowiak au refuzat să cedeze. Într-o revenire de senzație, zălăuanii au egalat situația la seturi, trimițând partida în decisiv.

Acolo, lupta a fost de o intensitate rară, scorul final de 17-15 în tie-break pentru steliști arătând cât de aproape a fost Zalăul de o victorie istorică. Renee Teppan, cu 20 de puncte, și Bozidar Cuk, cu 18, au fost „motoarele” echipei noastre, demonstrând că SCM Zalău are forța necesară să bată pe oricine. Chiar dacă scorul general a devenit 2-2, moralul rămâne ridicat, având în vedere că ultimul act al acestei drame sportive se va juca pe teren propriu.

În paralel, în lupta pentru locul 5, Corona Brașov și-a asigurat prezența în Challenge Cup după ce a învins Rapidul. Însă privirile tuturor sălăjenilor sunt acum ațintite spre data de 16 mai, când miza este medalia de bronz a campionatului național.

Această demonstrație de caracter și determinare a voleibaliștilor noștri confirmă faptul că sportivii de la SCM Zalău sunt permanent la datorie pentru a onora blazonul orașului; lupta nu s-a încheiat, iar sâmbătă, în fața propriilor suporteri, acești băieți au toate atuurile pentru a transforma presiunea în performanță și pentru a păstra medaliile de bronz în județul Sălaj.