Curtea Constituțională a României a decis că numirea unor membri în consiliile de administrație ale Televiziunii și Radioului Public este neconstituțională. Decizia vine în urma unei sesizări care a vizat nerespectarea algoritmului politic în Parlament. Astfel, mandatele a opt membri din conducerile celor două instituții vor înceta imediat după publicarea motivării în Monitorul Oficial.

Judecătorii constituționali au admis, cu majoritate de voturi, că procedurile prin care Parlamentul a desemnat membrii consiliilor de administrație pentru TVR și Radio România încalcă legea fundamentală. Problema identificată de CCR ține de mecanismul de nominalizare a candidaților de către grupurile parlamentare.

Conform analizei juridice, Legislativul nu a respectat criteriul proporționalității, prevăzut de Legea 41 din 1994. Mai exact, locurile alocate în consilii trebuie să reflecte ponderea fiecărui grup politic în Parlament. Curtea a constatat că, în forma actuală, grupuri cu număr diferit de parlamentari au primit același număr de locuri, ceea ce a dus la o reprezentare inegală.

Efectul acestei decizii este unul imediat: mandatele celor opt candidați vizați devin nule din momentul publicării deciziei în Monitorul Oficial. Parlamentul României va fi obligat să reia întreaga procedură de numire, de această dată respectând strict calculul ponderii fiecărei formațiuni politice. Decizia CCR este definitivă și general obligatorie, reafirmând necesitatea respectării normelor statului de drept în conducerea instituțiilor publice de interes național.

Hotărârea Curții Constituționale reconfirmă necesitatea respectării riguroase a normelor democratice, obligând Parlamentul să asigure o reprezentare echitabilă în conducerea instituțiilor care deservesc interesul public național