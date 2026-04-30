Moment de cotitură în administrația sălăjeană! Dinu Iancu-Sălăjanu a revenit oficial în funcția de președinte al Consiliului Județean Sălaj, după ce Tribunalul Sălaj a ridicat interdicția de a-și exercita atribuțiile, impusă anterior de DNA. Magistrații au decis definitiv că liderul județean se poate întoarce la conducerea instituției.

Miercuri, 29 aprilie, Tribunalul Sălaj a admis contestația formulată de Dinu Iancu-Sălăjanu, eliminând din conținutul controlului judiciar obligația de a nu exercita funcția de președinte al Consiliului Județean. Deși rămâne sub supraveghere judiciară, instanța a stabilit că liderul ales poate reveni la muncă, invalidând suspendarea temporară dispusă de procurorii DNA pe 22 aprilie.

Legitimitatea revenirii sale este confirmată clar de minuta instanței, care stipulează: „Admite plângerea formulată împotriva ordonanţei procurorului al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar (…) pe care o desființează în parte (…)

Înlătură din conținutul controlului judiciar obligația impusă (…)la paragraful 2 lit. e din dispozitivul ordonanței – „Să nu exercite funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj”. Menține celelalte dispoziții ale ordonanței procurorului atacate. (…) Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi data de 29 aprilie 2026, la sediul instanței”.

Aceeași soluție a fost pronunțată și în cazul Ioanei Lavinia Ghilea, director executiv în cadrul instituției, care își reia, la rândul ei, atribuțiile.

Echipa de apărare, condusă de avocatul Radu Chiriță, a demontat în fața magistraților argumentele DNA, susținând că măsura de interdicție a fost vădit disproporționată și a ignorat natura juridică specifică a funcției de președinte al Consiliului Județean. Avocații au explicat că, spre deosebire de o funcție administrativă obișnuită, acest mandat este unul electiv, obținut prin vot universal direct la scrutinul din 9 iunie 2024, fiind astfel strict personal și netransferabil. Din această perspectivă, orice „înlocuire interimară” reprezintă, în fapt, o substituire a voinței suverane a electoratului sălăjean cu o decizie administrativă internă, argumentul standard conform căruia persoana vizată își poate găsi alte ocupații fiind complet inaplicabil în cazul unui demnitar ales.

Mai mult, apărarea a pus sub semnul întrebării necesitatea măsurii preventive, invocând cronologia procesuală a dosarului. Avocații au arătat că urmărirea penală a început in rem încă din 10 iunie 2024, parchetul având la dispoziție 22 de luni de anchetă secretă pentru a administra probațiunea. În acest context, s-a ridicat o întrebare legitimă: ce s-a schimbat subit între 21 și 22 aprilie 2026 încât o măsură care nu fusese necesară timp de aproape doi ani a devenit indispensabilă peste noapte? În opinia apărării, nu probele noi au impus controlul judiciar, ci s-a încercat obținerea unui efect extraprocesual — o suspendare de facto din funcție a unui demnitar. Această abordare a fost prezentată instanței drept o deturnare a finalității instituției controlului judiciar, incompatibilă cu standardele Convenției Europene a Drepturilor Omului, care interzice folosirea instrumentelor penale pentru scopuri adiacente anchetei propriu-zise.

Decizia instanței a pus capăt interimatului asigurat de vicepreședintele Adrian Crișan, permițându-i lui Dinu Iancu-Sălăjanu să preia imediat frâiele administrației. Întors la birou, acesta a condus deja ședința de importanță vitală pentru județ, respectiv aprobarea bugetului, motorul investițiilor sălăjene pentru anul în curs. Revenirea președintelui ales în fruntea Consiliului Județean, chiar în ziua votării bugetului, marchează reluarea stabilității administrative în Sălaj, sub autoritatea mandatului conferit de cetățeni prin vot direct.

Prin această decizie definitivă, Sălajul revine la formula administrativă validată de urne, asigurând astfel continuitatea proiectelor de investiții aflate în plină desfășurare.