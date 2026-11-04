Noul campion mondial din Formula 1 refuză numărul 1 pe monopost! Italianul Kimi Antonelli, devenit cel mai tânăr campion din istoria „Marelui Circ”, a luat o decizie neașteptată pentru sezonul următor. Deși regulamentul îi conferă dreptul exclusiv de a purta numărul liderului, noua senzație de la Mercedes preferă să rămână fidel propriilor valori. Aflăm detaliile din materialul următor.

Kimi Antonelli a uimit întreaga lume a sporturilor cu motor, devenind cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, la vârsta de doar 20 de ani. Performanța sa remarcabilă a readus Italia pe prima treaptă a motorsportului mondial după o pauză de 73 de ani, de la succesul legendarului Alberto Ascari. Tânărul pilot a reușit să surclaseze recordul de precocitate deținut anterior de Sebastian Vettel cu mai bine de 3 ani. Antonelli și-a asigurat titlul matematic cu 4 etape înainte de finalul campionatului, după ce a urcat pe treapta a 3-a a podiumului în Marele Premiu din Mexic, într-o cursă spectaculoasă câștigată de Max Verstappen și completată de Lewis Hamilton.

Dincolo de succesul fulminant de pe pistă, decizia sa privind viitorul sezon a atras toate privirile. Deși regulamentul oficial îi oferă privilegiul de a concura cu numărul 1 pe monopostul Mercedes, italianul a ales să păstreze numărul 12, cel cu care a debutat în competiție. Înaintea lui, acest număr simbolic de campion fusese purtat de Lando Norris, cel care reușise să oprească dominația aceluiași Max Verstappen.

Alegerea lui Antonelli nu este dictată doar de superstiție, ci și de o dorință profundă de a rămâne modest. Pilotul consideră că numărul 12 îl ajută să păstreze picioarele pe pământ și să abordeze fiecare nouă provocare de la zero, ca o oportunitate de progres constant. Această abordare amintește direct de mentorul său de la Mercedes, Lewis Hamilton, care a refuzat constant numărul 1 în perioada în care a dominat autoritar competiția, strângând 6 titluri mondiale în numai 7 ani.

În spatele geniului de la volan stă o familie unită, care a muncit din greu pentru fiecare pas în carieră. Tatăl său, fost pilot, își amintește că talentul nativ a ieșit la iveală încă de la vârsta de 1 an, pe când stătea pe genunchii săi la un simulator auto. La doar 10 ani, pe circuitul de la Adria, Kimi controla deja un bolid Lamborghini cu o maturitate neobișnuită. Întreaga sa filosofie de viață a fost clădită pe ideea că nimic nu se obține fără efort și determinare maximă.