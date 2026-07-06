O hotărâre fără precedent a forului mondial de fotbal aruncă în aer atmosfera de la Campionatul Mondial. FIFA a decis să anuleze suspendarea atacantului american Folarin Balogun, deși acesta fusese eliminat direct în meciul din șaisprezecimi împotriva Bosniei. Astfel, vedeta naționalei Statelor Unite ale Americii va putea fi utilizată de selecționerul Mauricio Pochettino în șocul din optimi contra Belgiei. Decizia a stârnit revolta taberei adverse, selecționerul Belgiei acuzând direct subminarea integrității fotbalului.

Hotărâre incredibilă luată de comisiile FIFA, care schimbă regulile jocului chiar în mijlocul turneului final. Atacantul american Folarin Balogun a scăpat de suspendarea automată și va putea juca în meciul decisiv din optimile de finală. Fotbalistul legitimat la AS Monaco fusese eliminat în minutul 64 al partidei cu Bosnia, câștigată de americani cu scorul de 2-0. Atunci, în urma unui fault dur asupra lui Tarik Muharemovic, arbitrul central a revăzut imaginile pe monitorul VAR și i-a acordat direct cartonașul roșu.

Deși regulamentele stricte prevăd o suspendare de cel puțin 1 meci pentru astfel de abateri, oficialii comisiilor au apelat la articolul 27 din codul disciplinar. Acest text de lege sportivă permite suspendarea totală sau parțială a unei măsuri disciplinare, plasând practic jucătorul sub o perioadă de probă. Dacă Balogun va repeta gestul, pedeapsa inițială se va cumula cu noua sancțiune. Vestea l-a înfuriat la culme pe selecționerul Belgiei, Rudi Garcia. Acesta a răbufnit la conferința de presă, comparând decizia cu o păcăleală de 1 aprilie și afirmând că este pentru prima dată în istoria competiției când se face un asemenea compromis.

Folarin Balogun este o piesă de bază în angrenajul echipei Statelor Unite ale Americii. El a fost titular în victoriile din grupă, reușind o dublă spectaculoasă în succesul cu 4-1 împotriva Paraguayului, și a jucat în victoria cu 2-0 contra Australiei. De asemenea, el a deschis scorul în minutul 45 al duelului cu Bosnia, înainte de a fi eliminat. Crescut la academia lui Arsenal Londra, atacantul vine după un sezon excelent în Franța, unde a adunat 43 de apariții, a marcat 19 goluri și a oferit 3 pase decisive în toate competițiile.