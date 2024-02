Analize și Diagnoze Organizaționale: Prin Compartimentul nostru de Analiză Psihologică, vom demara o evaluare aprofundată a Academiei de Înot și vom extinde aceste analize la toate disciplinele sportive din cadrul clubului. Suntem dedicați asigurării unui mediu sigur și propice pentru toți sportivii noștri, indiferent dacă practică sportul la nivel amator sau profesionist. Măsurile luate reflectă angajamentul nostru către binele și protecția comunității noastre sportive. De asemenea, dorim să reiterăm că, încă de la deschiderea secției de înot, am oferit părinților posibilitatea de a asista la antrenamente, promovând astfel o cultură de transparență și siguranță. Încurajăm continuarea acestei practici, reafirmând deschiderea noastră către orice sugestii sau preocupări din partea părinților și a sportivilor. Clubul Sportiv Dinamo este ferm angajat în lupta împotriva oricăror forme de abuz și va continua să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a menține un mediu sigur și sănătos pentru practicarea sporturilor”, este mesajul transmis de conducerea clubului din Stefan cel Mare. Ionuț Popa a luat și el atitudine, iar clubul sprijină ancheta făcută de Poliție. „Sprijinim cu tot ce este nevoie ancheta Poliției. Am rămas stupefiați cu toții când am auzit. Noi, la academia de înot, am asigurat toată transparența de care este nevoie, părinții stau tot timpul pe marginea bazinului, nu o să tolerăm așa ceva. Până acum nu am avut nicio plângere în legătură cu acest antrenor”, a declarat Ionuț Popa, președintele CS Dinamo.