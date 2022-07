Ministerul Sportului a anunţat că începând cu sezonul 2022-2023 impune obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor români la competițiile naționale în sporturile de echipă. Totuși, multe cluburi consideră aceasta mutare ca fiind una prea bruscă si fără o gândire de implementare potrivită.

Eduard Novak, ministrul Sportului, a semnat ordinul care stabileşte obligativitatea unei ponderi de participare de minimum 40% a sportivilor români, din totalul de sportivi participanţi la competiţiile sportive naţionale oficiale, în sporturile de echipă. Ministrul a susţinut că această decizie a luat-o după ce s-a sfătuit cu federaţiile sportive naţionale. El consideră că această măsură va ajuta cu siguranţă echipele naţionale ale României la sporturile de echipă.

Eduard Novak a postat pe contul personal de Facebook un mesaj intitulat: „Sportul, prioritate naţională”. Într-un clip video, ministrul a menţionat că decizia a luat-o după ce s-a sfătuit cu federaţiile sportive naţionale.

„După ce m-am sfătuit cu toate federaţiile sportive, am emis un ordin de ministru privind ponderea de participare a sportivilor de performanţă români la nivel de seniori şi juniori la toate competiţiile sportive naţionale oficiale. Astfel, începând cu sezonul competiţional 2022-2023 această pondere nu poate fi mai mică de 40% din totalul sportivilor participanţi care pot evolua în teren pe parcursul unui meci pentru fiecare echipă.

Deși inițiativa este una bună, foarte mulți oameni din lumea sportului contesta felul in care s-a implementat acest ordin. Printre acești contestatari se află Cristi Balaj, fost arbitru si actual președinte a celor de la CFR Cluj. Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, s-a arătat vehement împotriva modului în care ordinul a fost implementat de ministrul sportului, Eduard Novak, potrivit căruia echipele sunt obligate să aibă un procentaj de cel puțin 40% jucători români în teren.

Oficialul ardelenilor spune că CFR Cluj nu va putea (pe buna dreptate) respecta această regulă, mai ales că lotul echipei a fost format deja în proporție de 99% și nu mai pot rezilia contractele jucătorilor transferați. În plus, Balaj susține că acest ordin nu respectă normele europene, iar echipele din România ar putea fi excluse de UEFA din competițiile europene.

Ardelenii sunt hotărâți să atace în instanță noua regulă, iar Balaj crede că CFR Cluj va avea câștig de cauză. În plus, chiar dacă vor fi sancționați, Balaj spune că nu există o normă de aplicare a sancțiunilor.

”Am încercat să luăm portar român și nu am reușit. Sunt cerințe mult prea mari pentru ce putem oferi și oferim destul de mult. Din punct de vedere sportiv, aș spune că salut o asemenea intenție. A apărut și David Popovici care ne dă speranțe, dar la sporturile de echipă este greu de implementat. Competiția a început. Trebuie să ne formăm lotul de 25 de jucători, suntem constrânși să avem un număr fix de jucători. Respectăm componența acestui lot, trebuie să avem minim 8 jucători români.

Noi am semnat deja contracte pentru 2-3 ani de zile conform actualului regulament. Fiind constrânși de această cifră, ce facem? Cine ne dă banii înapoi, nu putem rezilia contracte. O asemenea regulă trebuie pregătită, trebuie să fim informați. Implementăm de mâine regula, începem campionatul, este mult prea mult. Un ordin de ministru este cea mai simplă formă legislativă. Procesul de avizare este foarte redus.

Dacă vrei să faci ceva serios, modifici o lege, Legea 69, prin hotărâre de Guvern. Să nu se avizeze această lege, să spună că este împotriva normelor europene. E ușor să spui ’dom-ne, asta îmi doresc ca ministru, sunt naționalist, să se promoveze sportivii români’.

Vom ataca în justiție, nu avem cum să respectăm. Poți să nu respecți ordinul și atunci vine o sancțiune potrivit Legii 69. Aceste sancțiuni nu au norme de aplicare. Ne-am grăbit, din punctul meu de vedere. Nu îmi permit să vorbesc rău despre Novak. Rămâne prietenul meu, dar consider că nu putem pune în aplicare. Din 11, trebuie să ai cinci români în teren.

Jucăm în baza regulamentului FRF. În cel mai rău caz vom fi amendați și nu există norme de aplicare. Nu avem cum să respectăm. Am format lotul deja, am început competiția. Nu i-am spus lui Dan Petrescu. Nu are rost pentru că nu putem aplica așa ceva. Pentru a se aplica, FRF trebuie să își schimbe regulamentul conform legislației. Această legislație, dacă nu respectă normele europene, riscăm să fim excluși din competițiile internaționale. UEFA nu acceptă o asemenea discriminare.

Vrem să încurajăm echipele să aibă mai mulți jucători români în teren, hai să facem cum e în Ungaria. Pentru fiecare meci în care joacă un jucător under-21, primesc 10 mii de euro. La fel se întâmplă și în Italia. Clubul primește bani pentru fiecare meci în care acel tânăr evoluează.

Putem veni să premiem, dar nu putem constrânge, nu le putem lua dreptul la muncă. Nu ai voie să spui cine să evolueze. Noi ca noi, dar sunt curios ce fac cei de la baschet sau de la handbal.

Amenzile nu sunt date de ministru. Trebuie să se dea norme de aplicare. În acest moment, ele nu există. În acest moment, ne este imposibil să mai facem modificări. Ne-am stabilit lotul în proporție de 99%. Nu am fost anunțați, nu ne-am pregătit. Avem 10 români în lot, plus cei de la under-21. Suntem o societate pe acțiuni care trebuie să obțină performanță și profit.

Participăm la competițiile Ligii și ale FRF. MTS nu poate veni împotriva normelor europene. Nu vom avea performanțe mai bune dacă nu vom folosi jucătorii străini aduși acum. Ce să le spunem, că nu îi introducem în teren pentru că nu ne lasă ordinul? Îi introducem cu rândul pentru că nu avem cum”, a declarat Cristi Balaj.