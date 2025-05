După ce Jandarmeia a aplicat sancțiuni de peste 80.000 de lei ca urmare a incidentelor de la meciul Dinamo – Rapid, Comisia de Disciplină a anunțat deciziile luate și pe parte sportivă.

Ambele cluburi bucureștene au fost sancționate cu amenzi usturătoare pentru comportamentul fanilor. În plus, giuleștenii au primit interdicția a fi susținuți la următorul joc din deplasare. Astfel, ”alb-vișinii” nu vor avea susținerea suporterilor la meciul cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a play-off-ului SuperLigii, programat sâmbătă, 24 mai, de la ora 18:00.

”SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art. 83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 56.952 lei. În conformitate cu art. 45.1 din RD, va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.b, respectiv penalitate sportivă de 56.952 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 25.312 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la următorul joc ce se va disputa în deplasare.În conformitate cu art. 45.1 din RD va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la următorul joc ce se va disputa în deplasare”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină publicată pe site-ul oficial al LPF.