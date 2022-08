O nouă provocare pentru angajații cu contracte part time. Acestia au obligația de a depune lunar la angajator o declarație din care să rezulte dacă au mai multe joburi simultan și, totodată, cuantumul în ore a tuturor locurilor de muncă, cumulat. Declaratia pe propria raspundere cuprinde in mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum si informatii referitoare la incadrarea salariatului in situatia prevazuta la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.Termenul de depunere a declaratiei pe propria raspundere la fiecare angajator, este lunar, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se constituite drepturile salariale.

Angajatii care au contracte part-time au obligatia de a depune lunar la fiecare angajator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara garantat in plata.

Ministerul Finantelor a publicat in Monitor Ordinul 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin.(5^7) lit. e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la impozitarea contractelor part-time la fel ca pentru munca cu norma intreaga.

Incepand cu veniturile aferente lunii august 2022, potrivit art. 146 alin. (5^6) si art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), pentru salariatii care realizeaza, in baza contractelor individuale de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, venituri din salarii si asimilate salariilor sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate se stabilesc la nivelul contributiilor aferente salariului minim brut pe tara garantat in plata. Astfel, in acest caz, salariatul datoreaza contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul venitului realizat, iar in situatia in care cuantumul contributiilor datorate de acesta este mai mic decat cele datorate la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributiile, diferenta se suporta de angajator/platitor de venit sau persoanele asimilate acestora.

Pentru salariatii ale caror castiguri lunare brute, cumulate, realizate din doua sau mai multe contracte individuale de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara garantat in plata, potrivit prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) si art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal, persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori/platitori de venit sau sunt asimilate acestora, calculeaza, retin si platesc contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul determinata potrivit regulilor specifice fiecarei contributii.Procedura de supraimpozitare a contractelor part time este prevăzută în Ordinul 1855/2022. Iată care sunt principalele prevederi ale Ordinului 1855/2022:

obligatia salariatului, care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna pentru care au fost realizate, de a depune, la fiecare angajator, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca se afla in situatia prevazuta la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.

Declaratia pe propria raspundere nu se depune la angajatorul unde salariatul realizeaza un venit brut lunar cel putin egal cu salariul minim brut pe tara garantat in plata corespunzator numarului de zile lucrate in luna;

• termenul de depunere a declaratiei pe propria raspundere la fiecare angajator, este lunar, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se constituite drepturile salariale, pe perioada in care care salariatul se afla in situatia prevazuta la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal;

• obligatia angajatorului de a inregistra si de a tine evidenta acestor declaratii, in vederea incadrarii salariatului in situatia reglementata la art.146 alin. (5^7) lit. e) si art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal;

• situatiile in care angajatorul stabileste si retine contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, datorate de salariat, la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ;

• exemplificarea unor situatii posibile;

• modelul tip al declaratiei pe propria raspundere a salariatului.

Declaratia pe propria raspundere constituie document justificativ pentru fiecare angajator/platitor de venituri, in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5) si art.168 alin. (5) din Codul fiscal, pe perioada in care salariatul se afla in situatia prevazuta la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.

Angajatorul/platitorul de venituri, dupa caz, are obligatia de a inregistra si de a tine evidenta acestor declaratii, in vederea incadrarii salariatului in situatia reglementata la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.

Declaratia pe propria raspundere cuprinde in mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum si informatii referitoare la incadrarea salariatului in situatia prevazuta la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.

