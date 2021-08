Guvernul a eliminat, în ultima ședință, prevederea conform căreia în stare de alertă distribuitorii de gaze și energie electrică nu pot deconecta clienții care nu-și plătesc facturile.

Guvernul a eliminat, în ultima ședință, prevederea conform căreia în stare de alertă distribuitorii de gaze și energie electrică nu pot deconecta clienții care nu-și plătesc facturile. În prezent, după cum s-a stabilit în 2020, pe perioada stării de alertă, furnizorii de curent, gaze, apă, canalizare și salubritate nu pot debranșa clienții sub nicio formă. Acum, pentru că sunt foarte mulți clienți care profită de această situație și nu-și plătesc facturile, autoritățile au decis, printr-un proiect de Ordonanță de Urgență adoptat în ședința Guvernului, să elimine interdicția de debranșare a clienților de la rețelele de furnizare a electricității și gazelor naturale. Totuși, cei care beneficiază acum de măsură nu vor fi debranșați de la gaze și electricitate imediat după ce aceasta se va aplica, ci vor fi păsuiți timp de trei luni. E important de precizat aici faptul că debranșarea se va face doar în cazul furnizăriide gaze și electricitate, nu și a altor tipuri de utilități, precum apă, canalizare și salubritate. În plus, proiectul stabilește o perioadă de tranziție de 90 de zile de la eliminarea interdicției de debranșare. Asta înseamnă că cei ce au restanțe la plata gazelor și electricității nu vor putea fi debranșați mai devreme de trei luni de la intrarea în vigoare a măsurii. În anul 2020, pe fondul problemelor aduse de pandemia de coronavirus, autoritățileau decis ca, pe perioada stării de alertă, furnizorii de curent, gaze, apă, canalizare și salubritate să nu poată să își debranșeze clienții. De atunci, starea de alertă s-a tot prelungit, iar o parte dintre clienți au profitat de această situație și nu și-au plătit facturile la utilități de peste un an. Dealtfel, se discută despre debranșarea de la utilități încă din luna martie însă, până la urmă, eliminarea vizează doar gazele și curentul, nu și celelalte utilități.De menționat că măsura nu este încă valabilă, aceasta va fi posibilă doar după publicarea ei în Monitorul Oficial.