Pompierii sălăjeni sunt pregătiți atât pentru parada de Ziua Națională a României, cât și pentru asigurarea intervențiilor în situații de urgență. Blocul de defilare al Ministerului Afacerilor Interne reunește 100 de cadre și tehnică de intervenție în cele 4 orașe ale județului.

Personalul structural teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne este la manifestările publice organizate în toate cele 4 orașe din județul Sălaj. Pe 30 noiembrie, efective și tehnice au participat la parada din Cehu Silvaniei, de la ora 09.30, și în orașul Jibou, de la ora 12.00. Pe 1 Decembrie, ceremoniile au loc în Șimleu Silvaniei, programul cu ora 10.00, și în municipiul Zalău, de la ora 12.30.

Blocul de defilare al structuralor Ministerului Afacerilor Interne este format din 100 de cadre: 46 de pompieri, 28 de jandarmi și 26 de polițiști.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj participă cu un pluton format dintr-un ofițer și 15 subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Zalău, alături de un autovehicul pentru muncă operativă, o ambulanță SMURD tip B2, o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu intervenția în modul de descarcare.

Jandarmeria Sălaj defilează cu un pluton format dintr-un ofițer și 15 subofițeri, 4 autospeciale destinate misiunilor de patrulare, acțiuni speciale și intervenției în situații de urgență, dar și cu Iacar, câinele de serviciu al unității.

La rândul său, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj participă cu un ofițer și 15 agenții, precum și cu 4 autospeciale din dotarea Poliției Rutiere, structuratori de ordine publică, Biroului pentru Protecția Animalelor și Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Alături de structurare Ministerului Afacerilor Interne, la ceremonii iau parte reprezentanți ai autorităților locale și județene, militari ai Ministerului Apărării Naționale, echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Sălaj, voluntari ai Crucii Roșii și Fanfara Promenada a Primăriei Zalău.

Pompierii sălăjeniți în serviciul operativ pe toată durata manifestărilor și le recomandăm participanților să parcheze autoturismele astfel încât să nu blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție.