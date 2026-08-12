O investiție strategică susținută de-a lungul anilor de administrația locală devine realitate. Deschiderea tronsonului de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului reprezintă un moment de cotitură pentru mediul de afaceri autohton și regional. Deputatul Ionel Ciunt, fost prefect al județului și fost primar al municipiului Zalău, a subliniat că finalizarea acestui segment rutier de mare viteză oferă o gură de oxigen companiilor din Sălaj și marchează un pas decisiv pentru creșterea calității vieții cetățenilor.

Conectarea Sălajului la rețeaua națională și europeană de transport reprezintă rezultatul unui efort administrativ de lungă durată, susținut în mod constant de autoritățile locale. Prezent la evenimentul care marchează deschiderea traficului pe noul segment din Autostrada Transilvania, deputatul Ionel Ciunt a evidențiat impactul major pe care această infrastructură modernă îl va avea asupra economiei regionale.

Pentru companiile autohtone, dar și pentru marile multinaționale care au investit în județ, reducerea timpilor în trafic și scăderea costurilor logistice reprezintă argumente esențiale pentru extinderea afacerilor. Din postura de fost prefect, fost primar al Zalăului și actual parlamentar, Ionel Ciunt a militat constant pentru deblocarea și finanțarea acestor proiecte de anvergură, punctând beneficiile directe care se vor răsfrânge asupra întregii comunități.

Noua arteră rutieră rupe izolarea economică a regiunii și transformă județul Sălaj într-un teritoriu extrem de competitiv pe harta atragerii de noi capitaluri private. Dincolo de fluidizarea transportului de mărfuri, siguranța sporită și confortul oferit șoferilor reprezintă câștigul imediat pentru toți locuitorii județului.