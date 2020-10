Etapa a 7-a din cadrul Ligii a III-a, seria 10 a adus fata in fata echipele salajene care ne reprezinta in Liga a III-a, respectiv SCM Zalau si Sportul Simleu Silvaniei. Cu lipsuri mari in echipele de start cele doua combatante au oferit un recital de goluri desi paradoxal, nu au fost multe ocazii de a marca. Totusi au lipsit printre altii , din diverse motive, inclusiv medicale mai multi jucatori. De la SCM Zalau au lipsit Onicas, Istrate , Logon si Iustin Ardelean iar de la Sportul Simleu Silvaniei R. Pop, Guiti, Caba, Lazar, Oltean , C. Ardelean si antrenorul Zima George .

SCM Zalau 🆚️ Sportul 2007 Simleu Silvaniei 4-2( 3-2)

Istoric goluri :

Min 17 la un fault in careu, marca Sebi Pop, 11 m Stanciu 1- 0.

Min 25 Neaga Adelin cu pasa lui Mansour suteaza din lateral stg 15 m, 1-1.

Min 28 corner Ceaca, recentrare, pe faza cu capul Leitan -Simleu face 1-2 .

Min 29 Culda reia in stanga lui Cosma sub bara, sut inselator si 2-2.

Min 38 Culda reia cu stangul imparabil din 25 m eurogol, la vinclu, 3-2.

Min 75 Duma suteaza imparabil in coltul lung, stanga lui Cosma 4-2.

Au arbitrat Vidican Rares- Satu Mare, Bala Casian- Arad, Kopriva Zsolt- Carei. Observatorii partidei au fost Vasile Marc- Cluj si Leo Moga-Zalau.

Ritmul partidei a fost bun in prima parte a meciului dovada inscrierea a nu mai putin de 5 goluri, echipele jucand cu garda deschisa. Nu au lipsit driblingurile prelungite, degajarile la adversari, pase uneori la intamplare dar savoarea partidei a fost golul.

Au evoluat echipele :

SCM Zalau – A Pop- F Pop, Mutu, Kis(65Dulap), Forna- Duma, Stanciu, Jalba(73Cozma), – Cubas, Culda(78 Jula), Petra. Au mai fost pe raport Miron si Cohan. Antrenori Marius Pasca-principal si Al. Pop- secund.

Delegatul echipei Jula Vasile, maseur Marius Blaj.

Sportul 2007 Simleu Silvaniei- Cosma, – S Crisan, V Pop, O Ardelean, Leitan, – Ceaca , L Pop, G Pop, – Contras(14 Sebi Pop) , Neaga, Mansour(58Martin Dan). Delegat Borz Emil. Au mai fost trecuti pe raport Sipos, – Catuna, Crisan A, Cristutiu.

Alte rezultate ale etapei a 7-a :

CAO Oradea- CSC Sanmartin 1-0

Somesul Dej- Progresul Somcuta 2-0

Minerul Baia Mare- Gloria Bistrita 2-1

Luceafarul Oradea- CSM Satu Mare se joaca in 4.11.2020.

In clasament SCM Zalau 16p, Minerul B. Mare 15, Somesul Dej9p.

In 28.10.2020 vor avea loc restantele etapei a V-a si anume SCM Zalau- Minerul Baia Mare si CAO Oradea- CSM Satu Mare.