Restanta etapei a V-a, seria 10 din Liga III are loc miercuri 28 oct. 2020 de la ora 15 pe Stadionul Municipal Zalau . Programat in data de 10.10.2020 partida nu a avut loc datorita ravagiilor coronavirusului in randurile baimarenilor. Zalauanii au avut si ei de-a face cu evidentele DSP-ului inaintea derbiului de Salaj cu Sportul Simleu Silvaniei incheiat cu 4-2 pentru zalauani.

La final antrenorul Marius Pasca , SCM Zalau declarat: „Ma bucur ca a fost un meci placut , un spectacol fotbalistic agreabil. Simleul a fost o prezenta placuta, au marcat, este o echipa ofensiva dar ma nemultumeste felul cum am luat cele doua goluri.Felicit echipa pentru revenirea de la 2-1 pentru simleuani dar ne gandim la meciul de miercuri cu Minerul Baia Mare. Va fi un meci foarte greu chiar daca Minaur vine dupa o pauza de 14 zile , are un lot valoros , echilibrat numeric . Sper ca si dupa meciul cu Minaur sa ma bucur de victorie. ”

Inaintea restantei de miercuri SCM Zalau este lider cu 16 p din 6 jocuri, Minaur Baia Mare 15 p din 5 j si o restanta cu CSC Sanmartin care se va desfasura in data de 4 noiembrie 2020 la Sanmartin. In clasament Sportul Simleu Silv. este pe locul 3 cu 11 p urmata de Somesul Dej 9p,7 j.

Etapa a 8-a se va desfasura in 31.10.2020 ora 15 cu jocurile