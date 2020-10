La Zalau pe Stadionul Municipal a avut loc in 28 oct. 2020 restanta etapei a V-a dintre SCM Zalau si CS Minaur Baia Mare. Echipa pregătită de Marius Pașca venea din postura de lider, Minaur de pe locul doi dar un meci mai putin jucat.

SCM Zalau- CS Minerul Baia Mare 3-3 (0-1).

Au marcat Mihai Petra52, Sebastian Culda64, 75 respectiv Paul Nistor10, Vasile Pop49 din 11m, Andrei Tinc90.

A fost un meci cu suspans, pentru unii, atragator pentru altii si cu semne de intrebare pentru indecisi ! Dupa un meci in care se parea ca au pus stapanire prin determinare si abordare , cei din Baia Mare , dupa un sec 2-0 , reduc motoarele si se vad condusi cu 3-2 spre final ! Ultima actiune, ultimul minut si un cap limpede a lui Tinc peste portar si 3-3 !In min. 77 arbitrul a eliminat pe cei doi antrenori principali de pe teren adica pe Marius Pasca- de la SCM Zalau si Dorin Toma – Minaur Baia Mare cu rosu ! Ambii au avut un comportament nesportiv cu proteste la decizii, exteriorizare la multe faze si presiune pe brigada de arbitri. Au arbitrat

George Catalin Roman- Timisoara, Lucaciu Doru Claudiu- Cluj si Alex Corb din Sat Mare. Observatorii partidei Sergiu Neichi-Satu Mare pentru arbitri si Melian Nadasan obs. de joc din Taga-Cluj.Dupa acest joc in clasament SCM Zalau are 7 jocuri, 5 victorii si 2 egaluri iar Minaur are 5 victorii si primul egal, restanta o partida cu CSC Sanmartin( va fi in 4 noi. 2020).In etapa a VIII-a din 31 oct. 2020 Minaur se deplaseaza la Simleu Silvaniei iar SCM Zalau la Satu Mare .

SCM Zalau- nr. 1 Miron Bogdan – 13 Florin Pop, 22 Razvan Dulap, 96 Alin Mutu, 77 Mihai Forna-, 11Sebastian Duma, 7 Raul Stanciu, 16Cristian Jalba, – 17 Alexandre Jula, 10Florin Istrate, 9Mihai Petra.Rezerve 12Andrei Pop, – 30Lorant Kis, 24Sebastian Culda, 14Denis Cubas, 27Danut Cozma, 19Mihai Coman, 9Romaric Logon.Antrenori Marius Pasca, Alex Pop.

CS Minaur Baia Mare – nr. 1Karoly Fila-, 23Ciprian Durus,4 Andrei Tinc,

13Razvan Lupu, 15Crisztian Szekely, – 10 Vasile Pop, 8Mircea Donca, 17Mark Parnau, – 14Bogdan Minteuan, 21Paul Nistor, 19Sebastian Serediuc. Rezerve 99 Eduard Juhasz-, 7Valer Giurgiu, 9Ciprian Stanciu, 11Ionut Mahalean, 20Paul Cristian, 22Andrei Zete, 25Cosmin Berinde, 44Andrei Ofrim. Antrenori Toma Dorin, Paul Ungureanu, Vasile Sleam.

Antrenorul Dorin Toma de la Minaur Baia Mare a declarat ca am avut o pauza fortata de doua saptamani , pornim cu sansa a doua dar speram ca la sfarsitul campionatului sa terminam pe primul loc.