Etapa a 17-a a Diviziei A1 la volei masculin a fost dominată de derby-ul Dinamo-Steaua. CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe campioana CS Dinamo Bucureşti cu un scor sec de 3-0.

CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe campioana CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-0, la seturi 25-16, 25-20 și 27-25, în Sala Dinamo din Capitală, într-un duel de tradiţie din voleiul masculin românesc. Steliștii își continuă seria fantastică, în timp ce campioana pierde din ce în ce mai mult teren în ultimele etape. A 12-a victorie consecutivă reușită de echipa din Ghencea vine chiar pe terenul marii rivale. Dar, cu greșelile de tactică ale antrenorului echipei din Ștefan cel Mare, parcă ne-am obișnuit deja. Sună cunoscut?

Au fost ceva emoții doar la închiderea jocului. Steaua a condus 23-20, apoi 24-22, dar Dinamo a egalat. A salvat în total trei mingi de meci, dar nu a mai putut face nimic la cea de-a patra.

Alexandru Rață a fost încă o dată omul meciului după ce opusul Stelei și-a trecut în cont 24 de puncte. A fost secondat excelent de un alt component al naționalei, Rareș Bălean, cu 14 puncte.

Senzațională și victoria Brașovului, la Galați, după o revenire de la 0-2! Corona Brașov reușește ceea ce la un moment dat părea imposibil. Conduși cu 2-0 la seturi, ardelenii au întors disputa pe malul Dunării. Nu mai puțin de 9 mingi de meci au avut gălățenii, dar nu au putut închide disputa. Au fost șase mingi în setul 3, iar meciul se putea foarte bine termina 3-0. Dar oaspeții s-au agățat de fiecare minge și, la final au reușit. Alte trei mingi de meci le-a irosit Arcada în setul 5. Corona s-a impus în cele din urmă cu 3-2, la seturi 22-25, 22-25, 31-29, 27-25 și 20-18, după aproape trei ore de joc.

În această etapă am avut parte și de o premieră, prima victorie a CSM București în actualul sezon. Lupta rămâne extrem de interesantă cu doar patru etape rămase din sezonul regulat. CSM București obține prima victorie în actuala ediție de campionat și intră în lupta pentru locul 10. E acum la un singur punct în spatele celor de la Știința Baia Mare. Succes în minimum de seturi cu Unirea Dej, echipa care a contat doar în primul set. CSM Bucureşti a dispus de CS Unirea Dej cu 3-0, la seturi 25-23, 25-17,și 25-15.

Tot în această etapă, SCM Zalău se impune în fața celor de la SCM U Craiova cu scorul de 3-0, la seturi 25-20, 25-19 și 25-18, și își păstrează locul 3 în clasament. SCM Zalău au mai mari șanse să rămână în Top 4, mai ales după ce Dinamo a pierdut, pe teren propriu, în fața Stelei.