Filmul „Descendenții” de la Disney spune povestea copiilor celebri răufăcători care primesc șansa de a-și alege propriul drum la Auradon Prep. Filmul combină aventură, muzică și dans, aducând la viață personaje memorabile într-un decor spectaculos filmat în Canada.

Filmul „Descendenții” (Descendants) de la Disney este un film original produs de Disney Channel, lansat în 2015. Este regizat de Kenny Ortega, cunoscut pentru „High School Musical”. Povestea se concentrează pe copiii unor celebri răufăcători din universul Disney: Mal (fiica lui Maleficent), Evie (fiica Reginei celei Rele din Albă ca Zăpada), Jay (fiul lui Jafar din Aladdin), Carlos (fiul Cruellei de Vil).

Acești adolescenți trăiesc pe Insula celor Pierduți, unde sunt ținuți toți ticăloșii. Când fiul Regelui Bestie și al Frumoasei, Ben, devine prinț moștenitor, el decide să le ofere copiilor răufăcătorilor o șansă de a studia la Auradon Prep, alături de copiii eroilor Disney. Acolo, ei trebuie să aleagă între a urma planul părinților lor răi sau a-și croi propriul drum.

Are multe momente muzicale și de dans, care au devenit foarte populare printre adolescenți. Tema principală este despre alegerile personale: nu ești obligat să fii ca părinții tăi, poți fi bun chiar dacă vii dintr-o familie de „răi”.

În 2025 va apărea și un film nou, numit „Descendants: The Rise of Red”, care va continua povestea cu personaje noi. Filmul „Descendenții” (Descendants) de la Disney a fost filmat în Canada, în special în orașele Vancouver și Victoria, situate în provincia britanică Columbia. Printre locațiile specifice utilizate se numără Lynn Canyon Park și Hatley Castle, care au servit drept fundal pentru diverse scene din film.

În ceea ce privește durata producției, filmările au început în primăvara anului 2014 și au fost finalizate în vara aceluiași an. Astfel, procesul de filmare a durat aproximativ 3–4 luni.

Dove Cameron o interpretează pe Mal, fiica Maleficent, lideră a grupului, inteligentă și puternică, care învață să aleagă binele. Cameron Boyce joacă rolul lui Carlos, fiul Cruellei de Vil, timid și pasionat de tehnologie, apreciat pentru sensibilitatea și umorul său. Booboo Stewart îl interpretează pe Jay, fiul lui Jafar, sportiv și puțin rebel, dar cu inimă bună, iar Sofia Carson o joacă pe Evie, fiica Reginei Celei Rele, stilată și creativă, cu talent pentru modă și frumusețe. Mitchell Hope îl interpretează pe Ben, fiul Frumoasei și al Bestiei, un prinț bun și optimist, care le oferă tinerilor răufăcători șansa de a-și croi propriul drum.

Filmul „Descendenții” reușește să îmbine aventura, muzica și dansul cu teme despre prietenie, alegeri și transformare personală, oferind fiecărui personaj șansa de a-și descoperi adevărata identitate și de a-și croi propriul drum.