O amplă acțiune de tip „razie” a avut loc în județul nostru. Sub coordonarea directă a Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, zeci de polițiști au descins pe raza Secției 4 Poliție Rurală Ileanda pentru a asigura ordinea publică și a descuraja faptele antisociale. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate: zeci de amenzi și bunuri confiscate.

Acțiunea desfășurată a fost coordonată de Serviciul de Ordine Publică Sălaj și a mobilizat un număr impresionant de efective. În sistem integrat, polițiști de la Rutieră, Ordine Publică, Investigații Criminale, alături de luptătorii de la Acțiuni Speciale (SAS) și specialiști de la Protecția Animalelor, au verificat zona pentru a preveni violența stradală și criminalitatea economică. Sprijinul a fost asigurat și de Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj.

Bilanțul activității arată o mobilizare exemplară a cadrelor IPJ Sălaj:

-175 de persoane legitimate, dintre care 19 au fost conduse la sediu pentru audieri.

-Peste 100 de vehicule oprite în trafic, fiind efectuate 55 de testări cu aparatele etilotest și DrugTest.

-83 de sancțiuni contravenționale aplicate, valoarea totală a amenzilor depășind 41.000

Nici domeniul silvic nu a scăpat de vigilența oamenilor legii. Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Fondului Forestier au confiscat 34 de metri cubi de material lemnos, în valoare de peste 9.300 de lei. Totodată, pe linie rutieră, au fost reținute două permise de conducere și a fost întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis.

Polițiștii din Ileanda au reușit, de asemenea, identificarea a două persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni, iar echipele de la Protecția Animalelor au verificat deținătorii de câini din zonă.

Reprezentanții IPJ Sălaj subliniază că aceste acțiuni cu efective mărite vor continua și în perioada următoare în tot județul, scopul principal fiind siguranța cetățeanului și respectarea legii pe toate palierele.

Prin aceste acțiuni constante, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj reconfirmă faptul că siguranța comunității rămâne prioritatea zero, forțele de ordine fiind prezente activ în toate zonele județului pentru a asigura respectarea legii.