Salariații au un set de drepturi bine definit pe perioada detașării într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Elveția, printre care și dreptul la salariul minim definit de legislația și/sau practica statului-gazdă, inclusiv la compensarea muncii suplimentare. Printre cele mai importante modificări, enumerăm înlocuirea noțiunii de salariu minim cu cea de remunerație.

Normele metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.337/2017 au fost completate si modificate prin Hotărârea nr. 654 din 16 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 18 iunie 2021. Intreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene care, în cadrul prestării de servicii transnaționale, detașează pe teritoriul României salariați cu care au stabilite raporturi de muncă au obligaţia de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfăşoare activitatea o declaraţie privind detaşarea transnaţională a salariaţilor, în limba română, cel târziu anterior începerii activităţii. Modelul declaratiei constituie Anexa nr. 1 la norme ( H.G. nr. 337/2017) și a fost completat prin adăugarea măsurii cu caracter transnaţional corespunzătoare situaţiei de detaşare, prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 16/2017. Orice modificare a elementelor prevăzute în Anexa nr.1 sunt comunicate inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua producerii modificării de către intreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România și care detașează pe teritoriul României salariați. O altă completare a normelor de aplicare privește notificarea inspectoratului teritorial de muncă în situația în care detașarea depășește 12 luni și este prelungită până la 18 luni al cărui model constituie Anexa nr. 2 la norme (H.G. nr. 337/2017). Aceasta se va transmite cel târziu în ziua anterioară împlinirii termenului de 12 luni şi cuprinde înprincipal următoarele elemente: a) instituţia destinatară (inspectoratul teritorial de muncă); b) identitatea întreprinderii prevăzute la art. 3 lit. a) din Legea nr. 16/2017; c) măsura cu caracter transnaţional corespunzătoare situaţiei de detaşare, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 16/2017.