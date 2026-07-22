Un tânăr de 19 ani din localitatea Buciumi s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat de polițiști la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Incidentul a avut loc ieri, 21 iulie, în jurul orei 14:30, pe drumul județean 108A. Agenții din cadrul Secției numărul 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au oprit mașina pentru un control de rutină, moment în care au descoperit neregula gravă.

Inconștiență maximă pe șoselele din județul Sălaj, unde un tânăr s-a ales cu un dosar penal greu înainte de a împlini vârsta maturității depline. Întreaga scenă s-a petrecut în cursul zilei de 21 iulie, în jurul orei 14 și 30 de minute, în localitatea Buciumi.

Polițiștii din cadrul Secției numărul 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului desfășurau o acțiune de monitorizare și control pe drumul județean 108A. În cadrul acestei acțiuni, oamenii legii au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa pe raza localității.

La volanul mașinii a fost identificat un tânăr în vârstă de doar 19 ani, care domiciliază în aceeași localitate, respectiv Buciumi. Comportamentul suspect sau simplul control de rutină al agenților a scos imediat la iveală o ilegalitate strigătoare la cer.

În urma verificărilor specifice efectuate în bazele de date, polițiștii de la secția rurală au constatat un fapt extrem de grav. Tânărul de 19 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Acesta a riscat nu doar propria viață, ci și siguranța celorlalți participanți la trafic, urcându-se la volan complet neinstruit și fără drept legal.

Reprezentanții Biroului de Presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au confirmat că serviciile implicate au luat imediat măsurile legale care se impun în astfel de situații. Mașina nu a mai fost lăsată pe mâna tânărului, iar pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției numărul 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului, sub coordonarea unui procuror. Oamenii legii atrag din nou atenția asupra riscurilor uriașe la care se expun cei care sfidează legea și se urcă la volan fără a trece pe la școala de șoferi. Pentru această faptă, tânărul de 19 ani riscă acum o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani.