Urmări grave în urma unui accident rutier violent petrecut pe un drum județean din localitatea Cizer. Un tânăr de 25 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice și fără a deține permis de conducere, a provocat un adevărat dezastru. Acesta a izbit un cap de pod, a distrus gardul unei case și a pus la pământ un stâlp de electricitate. Detalii despre acest caz revoltător aflăm chiar acum.

Un accident rutier de o violență extremă a avut loc în localitatea Cizer, în urma iresponsabilității unui conducător auto care a pus în pericol viața participanților la trafic. Alertați prin numărul unic de urgență 112 în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a investiga evenimentul. Din primele verificări efectuate de oamenii legii, s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, originar din comuna Buciumi, se deplasa la volanul unui autoturism pe drumul județean 108G. Acesta circula pe direcția Cizer către Crasna când, în împrejurări care urmează să fie stabilite cu exactitate de anchetatori, a pierdut complet controlul asupra direcției de deplasare. Mașina scăpată de sub control a lovit violent un cap de pod de pe marginea carosabilului, după care s-a răsturnat în șanțul adiacent drumului. În cădere, autoturismul a provocat pagube materiale însemnate, distrugând gardul unui imobil și punând la pământ un stâlp de susținere a rețelei electrice din zonă.

Motivele pentru care tânărul a provocat acest accident grav au ieșit rapid la iveală în momentul în care polițiștii au început verificările în bazele de date și testările specifice. Agenții de la Rutieră au constatat cu stupoare că bărbatul de 25 de ani nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule, fiind un real pericol pe drumurile publice. Mai mult decât atât, comportamentul acestuia i-a determinat pe polițiști să utilizeze aparatul etilotest din dotare. Rezultatul a fost unul alarmant: testul a indicat o valoare de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere concentrația uriașă de alcool, individul a fost ridicat de echipajele de poliție și condus direct la o unitate medicală autorizată, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.