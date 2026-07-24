Un accident rutier grav a avut loc astăzi, 24 iulie, în jurul orei 12.30, pe drumul național 1F, între localitățile Șărmășag și Sălăjeni. Un bărbat de 46 de ani a pierdut controlul volanului, a părăsit șoseaua și s-a răsturnat în șanț. Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale evenimentului.

Un accident rutier grav a mobilizat de urgență forțele de intervenție din județul Sălaj, în cursul zilei de astăzi. Alerta a fost dată prin numărul unic de urgență 112, în jurul orei 12.30, când un participant la trafic a raportat un incident periculos petrecut între localitățile Șărmășag și Sălăjeni. Evenimentul a declanșat o reacție imediată din partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, care au trimis rapid echipaje la fața locului pentru a gestiona situația și pentru a preveni alte pericole pe acest sector de drum intens circulat.

La locul accidentului s-au deplasat de urgență polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sălaj, alături de colegii lor de la Secția 8 Poliție Rurală Șărmășag. Oamenii legii au securizat imediat zona pentru a permite desfășurarea cercetărilor și pentru a asigura fluidizarea traficului, care risca să fie blocat în urma impactului. Din primele verificări efectuate de agenții ajunși la fața locului, s-a stabilit că un bărbat de 46 de ani, originar din comuna Șărmășag, se afla la volanul autovehiculului implicat. Acesta se deplasa pe drumul național 1F, rulând din direcția Șărmășag către localitatea Sălăjeni.

Într-un moment de neatenție sau din cauza unor factori tehnici, în împrejurări care urmează să fie stabilite cu exactitate în urma cercetărilor amănunțite, șoferul a pierdut complet controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a părăsit brusc partea carosabilă și s-a izbit violent în șanțul de pe marginea dreaptă a drumului, raportat la sensul său de mers. Impactul a fost unul puternic, provocându-i conducătorului auto mai multe leziuni vizibile. Echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primele îngrijiri de urgență, după care l-au transportat rapid la o unitate medicală din județ pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate.

Polițiștii au demarat imediat procedurile standard în astfel de cazuri rutiere. Bărbatul de 46 de ani a fost testat cu aparatul etilotest pentru a se verifica dacă consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Rezultatul testării a fost negativ, confirmând faptul că șoferul nu se afla sub influența alcoolului în momentul producerii accidentului. Oamenii legii continuă cercetările, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, o procedură obligatorie în cazul accidentelor rutiere cu victime. Anchetatorii încearcă acum să afle dacă în spatele accidentului a stat o defecțiune tehnică a mașinii, oboseala la volan sau neatenția în conducere.