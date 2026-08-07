Fotbalul românesc suferă o lovitură extrem de dură în preliminariile europene. FCSB și Universitatea Cluj au fost eliminate prematur, iar campioana încheie actualul sezon european cu zero puncte aduse pentru coeficientul țării.

Fotbalul din România traversează un moment critic după meciurile disputate în preliminariile cupelor europene. Din cele 4 echipe care au luat startul la începutul verii, țara noastră mai are în competiție doar 2 reprezentante. FCSB și Universitatea Cluj au părăsit deja scena europeană. Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile UEFA Champions League și a retrogradat în competițiile inferioare. Singura echipă care își continuă drumul pe traseul inițial este CFR Cluj.

Cea mai mare dezamăgire vine de la FCSB. Clubul bucureștean, care ani la rând a fost principalul motor pentru fotbalul românesc în Europa, a încheiat această campanie cu un zero barat istoric. În sezoanele trecute, indiferent de momentul eliminării, bucureștenii obțineau măcar 1 victorie sau 1 remiză în preliminarii. Contrastul cu anii trecuți este uriaș. În sezonul 2024-2025, FCSB aduna 14,500 puncte la coeficientul individual. În sezonul 2025-2026, echipa strângea 5,000 puncte. Acum, clubul nu a adus niciun punct pentru România.

Sistemul UEFA penalizează drastic aceste eșecuri. Coeficientul anual al unei țări se calculează prin adunarea punctelor obținute de toate echipele, totalul fiind împărțit la numărul de formații înscrise la start. Pentru că România a început cu 4 cluburi, fiecare victorie din preliminarii valorează 0,250 puncte în clasamentul țării, iar fiecare remiză aduce doar 0,125 puncte. Până la finalul lunii iulie, România a strâns 5,5 puncte totale, ceea ce înseamnă un coeficient anual modest, de numai 1,375 puncte.

În acest moment, în clasamentul UEFA pe ultimii 5 ani, România ocupă poziția a 21-a, cu un total de 24,375 puncte. Poziția noastră este extrem de fragilă. Suntem în spatele Scoției și Austriei, țări care au încă toate echipele în competiție. În spatele nostru, Ucraina, Croația și Slovenia pun o presiune uriașă. Israelul se află la mai puțin de 2 puncte în spate, dar păstrează toate cele 4 formații active, existând un risc uriaș ca România să fie depășită în săptămânile următoare.

Marea miză a fotbalului românesc rămâne atingerea top 15 la nivel european, zonă care permite trimiterea a 5 echipe în Europa, dintre care 2 în preliminariile Champions League. Din păcate, această bornă este acum un simplu vis. Cipru ocupă locul 15 cu 32,818 puncte. Diferența față de România este de 8,443 puncte. Ca să recuperăm acest handicap uriaș, avem nevoie de cel puțin 2 sezoane de excepție consecutive, cu mai multe echipe calificate direct în faza ligii.

Toată presiunea cade acum pe CFR Cluj și Universitatea Craiova. Clujenii merg mai departe, dar se confruntă cu mari probleme financiare. Astfel, singura speranță reală de a spăla rușinea rămâne Universitatea Craiova. Oltenii au un culoar favorabil spre faza principală din Europa League sau Conference League. Campioana a strâns deja 2,5 puncte de coeficient în acest sezon, adică jumătate din tot ce a realizat în anul competițional precedent. Rămâne de văzut dacă oltenii pot ridica singuri punctajul unei țări îngenunchiate.