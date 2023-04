Sportiva Diana Tanasescu, din Șimleu Silveniei, legitimată la CSM Zalău, participă in perioada 23 aprilie -5 mai 2023 la Campionatele Europene de box pentru tineret din Erevan, Armenia. Sportiva de aur a Sălajului și-a asigurat deja medalia de bronz.

Boxul este arta de a lovi un adversar fără ca tu să primești loviturite acestuia. Având extraordinare avantaje și realizari de ordin fizic și fiind considerat unul dintre cele mai complete si complexe sporturi, nu e de mirare ca boxul este foarte indragit si îmbrățișat de un numar foarte mare de oameni.

În perioada 23 aprilie- 5 mai 2023 se desfășoară Campionatele Europene de box pentru tineret masculin si feminin, în Erevan, Armenia.

Lotul feminin prezent la Campionatele Europene de la Erevan este condus de Constantin Gălbenușe și Amalia Niță , care este dublă campioană europeană. Acest lot este alcătuit, pe categorii, astfel : la categoria 48 kg România este reprezentată de Mihaela Bădescu; la categoria 50 kg de Ioniță Briana;la categoria 52 kg de Lucica Petrache; la categoria 54 kg de Carmen Cocoș;la categoria 57 kg de Diana Andor; la categoria 63 kg de Andra Sebe; la categoria 70 kg de Amalia Niță; la categoria 75 kg de Maria Cimpoieru; la categoria +81 kg Alexandra Bercea.

Sportiva de aur a Sălajului, Diana Tănăsescu, originară din Șimleu Silvaniei și legitimată la CSM Zalău,antrenată la clubul la care este legitimată de Adrian Popuțea, reprezintă România la acest Campionat European la categoria 66 kg.

Diana Tănăsescu a învins reprezentanta Spaniei, Ana Ubis Rodriguez, și a asigurat deja pentru România și pentru Sălaj medalia de bronz a acestei ediții a Campionatului European.

Diana Tanasescu a fost descoperită în anul 2008 la Șimleu Silvaniei, iar din anul 2020 se pregătește în Zalău și este elevă a Liceului cu Program Sportiv Avram Iancu Zalău.

Diana Tănăsescu este antrenată la CSM Zalău de Adrian Popuțea, antrenor cu multe medalii obținute în cariera sportivă.

Întrebat de echipa Sălăjeanul Info cum vede acest rezultat, antrenorul Adrian Popuțea a declarat:

”Plâng de bucurie și râd în același timp. Este un sentiment extraordinar. Ne doream Victoria care am obținut-o, este muncită și binemeritată. Am revăzut meciul de zeci de ori, l-am reluat continuu, am mai și plans când m-am uitat la el. Gândul meu este acum la semifinale, Diana va boxa pentru victorie în semifinale cu sportiva Hanna Serada din Belarus. Este extraordinar să știi că deja ai o medalie asigurată la o competiție de acest nivel, la Campionatul European, deci vorbim de un sport olimpic. Sper ca Diana să aibă o zi bună, să poată boxa așa cum am învățat-o eu: foarte bine. Succes Diana!”