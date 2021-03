În perioada 1 – 6 martie, în Sala Transilvania din Sibiu a avut loc Cupa României la box , prima competiție feminină din acest an. Diana Tănăsescu şi Margareta Hidigan au cucerit aurul, în timp ce Szatmari Maria a avut o prestație foarte bună câştigând medalia de argint.

Patru medalii pentru pugilistele de la CSM Zalău

În finala categoriei de 54 kg, Margareta Hidigan s-a luptat cu giurgiuveanca Marinela Stîrceanu. Şimleuanca a câştigat meciul la puncte.

La categoria 70 kg, Diana Tănăsescu a câştigat aurul fără emoții înainte de limită. Sportiva pregătită de Adrian Popuţea îşi continuă seria de meciuri fără înfrângere.

Szatmari Maria, a pierdut finala cu Ana Maria Romatov fostă vicecampioană europeană la junioare, experienţa și-a spus cuvântul, astfel Maria a cucerit medalia de argint.

În total, pugilistele de la CSM Zalău cucerit patru medalii la Cupa României, după ce sportiva Maria Teglaş a câștigat medalia de bronz.

„Tot timpul exista loc pentru rezultate mai bune, dar sunt multumit de rezultatele obtinute, felicit pentru daruirea lor tot lotul feminin de la CSM Zalau. Pe langa cele 2 campioane, Diana Tanasescu si Hidigan Margareta, sunt super multumit de daruirea sportivei Szatmari Maria care a practicat un box curat in toate meciurile competitie si in finala a pierdut de la vicecampioana europeana de anu trecut, fara ca aceasta sa i fie cu mare lucru superioara. La Campionat in august sper sa prezentam minim 16 sportive” a declarat Adrian Popuțea.