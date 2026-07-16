Românii din diaspora au fost în centrul unei dezbateri emoționante la Parlamentul European, în cadrul evenimentului „Nu ești singur afară!”. Găzduită de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, întâlnirea a reunit personalități publice, psihoterapeuți și politicieni. Dincolo de succesul profesional sau financiar, participanții au discutat deschis despre costurile ascunse ale emigrării: dorul de casă, singurătatea și impactul profund al dezrădăcinării asupra echilibrului emoțional.

Parlamentul European de la Bruxelles a fost gazda unui eveniment special dedicat comunităților de români stabilite în afara granițelor. Inițiatia îi aparține europarlamentarului independent Nicu Ștefănuță, care ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Parlamentului European.

Intitulat „Nu ești singur afară!”, proiectul s-a adresat direct celor care au lăsat în urmă familia, prietenii și o viață întreagă în România pentru un trai mai stabil în străinătate.

La această discuție deschisă au participat mai mulți invitați de marcă din diverse domenii. Printre vorbitori s-au numărat jurnalista Andreea Marin, actrița Bianca Purcărea, scriitorul Miguel Gane, senatoarea independentă Victoria Stoiciu, precum și psihoterapeutele Raluca Anton și Codruța Răbăgel.

Dezbaterea s-a concentrat pe efectele emigrării asupra sănătății mintale, dar și pe soluțiile concrete prin care românii din diaspora pot fi sprijiniți. S-a vorbit despre singurătate, despre relația cu instituțiile statului, dar și despre condițiile necesare care ar putea face posibilă întoarcerea românilor acasă.

Nicu Ștefănuță a mărturisit că el însuși trăiește în Bruxelles de mai bine de 7 ani și cunoaște povara dorului de casă. Eurodeputatul a subliniat că evenimentul face parte din angajamentul său ferm de a aduce sănătatea mintală pe agenda publică și de a asigura accesul la servicii psihologice.

La manifestare au fost prezenți câteva sute de români veniți din mai multe țări europene. Amintim că Nicu Ștefănuță este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor și activează, printre altele, ca membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică.