Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB. În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.

Antrenorul Nicolae Dică a reușit să califice gruparea roș-albastră în grupele UEFA Conference League, după ce a trecut de Saburtalo, 4-2, Dunajska Streda, 2-0 la general, și Viking, 4-3 la general. Până când va fi anunțat noul antrenor, FCSB va fi antrenată de Viorel Tănase, care are și licență PRO, și Mihai Pintilii. Următorul meci al vicecampioanei este joi, de la ora 22:00, cu West Ham, în grupele Conference League.

FCSB a pierdut meciul din deplasare cu U Cluj, scor 2-1, iar după partidă finanțatorul Gigi Becali a fost extrem de enervat. Patronul a reclamat că echipa nu are nicio tactică sub comanda lui Nicolae Dică și că jucătorii nu mai pasează, la fel cum o făceau cu Toni Petrea. De asemena, omul de afaceri a mărturisit că este dispus să-i accepte demisia antrenorului, iar aceasta nu a întârziat să apară.

„Eu nu îl dau afară. Dacă el crede că vrea să plece, eu sunt de acord! De data asta nu îl mai țin. Eu ce răbdare să mai am? Nu vreau să fac rău oamenilor, nu vreau să dau eu oamenii afară, să îi supăr, dar nu am ce face. E chestiune de antrenor! Poate să se supere. Cum adică, să uite jucătorii fotbalul? Nu ai nicio tactică, nicio noimă. Eu nu înțeleg. E doar vina antrenorului. Până acum n-am zis, dar nu au cum să uite toți fotbalul. Se supără, nu se supără… e om bun, dar degeaba. Cum să uiți fotbalul?”, a comentat finanțatorul Gigi Becali la adresa antrenorului echipei sale.

Dică a mai dorit să plece și după meciul de campionat cu UTA de pe 16 octombrie, câștigat cu 2-1, dar atunci a fost întors din drum de finanțator. Nu s-a întâmplat și de această dată. Becali i-a acceptat demisia, iar FCSB a rămas fără antrenor principal cu doar două zile înaintea meciului de Conference League cu West Ham. Nicolae Dică o lasă pe FCSB pe locul 7, primul sub pozițiile de play-off. Vicecampioana din sezonul trecut are momentan 20 de puncte, 3 sub Petrolul, dar și două meciuri în minus față de ploieșteni. Următorul meci al celor de la FCSB este joi, de la ora 22:00, pe teren propriu, cu West Ham, în Conference League

În următorul meci din Superliga, FCSB va juca împotriva Rapidului. Meciul va avea loc duminică, 6 noiembrie, de la ora 21:00.