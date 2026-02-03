De la 1 februarie, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Ministrul Sănătății anunță și modificarea codurilor de boală, după neplata primei zile de concediu medical.
Până acum, concediul medical începea cu cele 5 zile plătite de angajator, și din a 6 a intră plata de la stat. Acum, autoritățile au mutat în față o zi plătită de stat, iar aceasta de fapt nu se va mai plăti. Apoi, pentru următoarele 5, banii vor veni de la angajator și din a 7 a începe decontarea de la stat. Pentru codul de boala obișnuită, sumele rămân la fel, 55 % pentru 7 zile, 65% între 8-14 zile și 75% pentru concedii medicale mai mari de 15 zile.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că masura privind neplata primei zile de concediu medical se aplică în multe alte state europene, mult mai drastic decât în România.
El a adăugat că s-a ajuns aici pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special.
De asemenea, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță modificarea codurilor de boală, în urma deciziei privind neplata primei zile de concediu medical, precizând că noile reguli vor fi puse în transparență decizională în această săptămână, pentru a reduce inechitățile.
„De exemplu, codul 01 înseamnă boală obişnuită, dar imaginaţi-vă că în acest cod 01 de boală obişnuită apar şi bolile rare, care de fapt nu sunt boli obişnuite. Şi atunci am convenit împreună cu echipa din Ministerul Sănătăţii, dar şi cu sugestiile venite de la asociaţiile de pacienţi, să regândim şi să reclasificăm codurile de boală. Nu va fi o muncă care va dura foarte mult, pentru că discutăm aici de 14 sau 16 coduri de boală. Odată cu regândirea şi restabilirea codurilor de boală, pentru noile coduri de boală şi de încadrarea patologiilor, cu siguranţă că vor putea fi făcute excepţii. Şi o idee cu care eu am venit şi asociaţiile de pacienţi au agreat-o, ar fi ca pentru concediile medicale repetitive, pentru acelaşi cod de boală, vă dau un exemplu, pentru un pacient oncologic care are nevoie de radioterapie, este evident că tot la o perioadă de câteva zile sau la câteva săptămâni are nevoie de acel concediu medical, pentru radioterapie, acolo nu există niciun dubiu.” , a transmis ministrul Sănătății
