Elevii din Sălaj sunt în vacanță de vineri, 13 februarie, după finalizarea cursurilor. Aceștie se vor întoarce la şcoală pe 23 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Vacanţa intermodulară poate fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi de în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie. Următoarea vacanţă şcolară va începe pe 4 aprilie şi se va încheia pe 14 aprilie. Vacanţa de vară va începe pe 20 iunie.

Programele „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se desfăşoară până pe 3 aprilie, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ.

Calendarul examenelor din anul școlar 2025-2026, este stabilit, de asemenea de Ministerul Educației și Cercetării.

Calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru clasa a VIII-a este următorul:

8 – 12 iunie 2026 – Înscrierea la evaluarea națională

12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026 – Matematica – probă scrisă

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

2 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

3 – 4 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

5 – 8 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendarul pentru Bacalaureat 2026 a fost stabilit astfel: