CS Dinamo Bucureşti a obţinut şi din punct de vedere matematic al 20-lea său titlu de campioană naţională la handbal masculin, după ce rivala CSM Constanţa a fost învinsă surprinzător de SCM Politehnica Timişoara, cu scorul de 22-21, în etapa a 24-a a Ligii Naţionale. Dinamo are un avans de 12 puncte, iar CSM Constanţa mai are de jucat trei partide.

Cu două etape înainte de finalul de sezon, elevii lui Xavier Pascual au un avans de 12 puncte în fruntea clasamentului Ligii Naționale de handbal masculin, pe care au dominat-o pe tot parcursul anului. Dinamoviștii au în palmares 20 de titluri cucerite, dintre care ultimele patru consecutive.

„Eu cred că e un titlu important pentru noi. Am făcut egal doar la Turda. Avem diferite obiective: am câștigat Supercupa României, Liga Zimbrilor. E foarte important să ajungem în Final Four, dar nu toată lumea cunoaște bine Skjern. E o echipă foarte puternică, luptă pentru titlu. Au jucători foarte interesanți. E o formație care nu are nume mare în Europa, dar e o echipă de handbal foarte bună. Totuși, se poate câștiga mâine. Fainii vor fi cu noi, e sold-out, ei trebuie să împingă echipe. Avem jucători care nu sunt la 100%, dar majoritatea sunt cu noi”, a transmis Xavier Pascual.