Dinamo a fost învinsă de Kielce, scor 32-34, în etapa a 9-a din Liga Campionilor, ratând o șansă importantă de a se apropia de locurile calificabile. Venind după prima victorie în ediția actuală a Ligii Campionilor, Dinamo a pornit cu un impuls pozitiv meciul din grupa A , jucat contra lui Industria Kielce, contând pentru etapa a 9-a. Dinamovișii au cedat acasă pe 23 octombrie în fața adversarilor, la scorul de 24-28, dar la capătul unei partide destul de strânse.

În Hala Legionow din Kielce, jucătorii antrenați de Paulo Pereira au început bine și au mers la vestiare cu un deficit de două goluri, 19-21, după prima repriză. Una care s-a derulat într-un ritm rapid, aproape furibund, și în care portarii au contat mai puțin decât cei care au purtat acțiunile ofensive.

Kielce a marcat repede la reluare, însă imediat au început să apară erori în jocul campioanei Poloniei. Aproape consecutive. Dinamoviștii nu au clipit, ci au executat, fapt care a adus un echilibru prețios pe tabelă, 24-24.

Confuzia gazdelor a crescut, iar oaspeții au preluat conducerea pentru prima dată de la 2-1, chiar cu 26-24, o răsturnare fantastică de scor când mai erau 20 de minute de joc.

Jocul a continuat astfel, fiebinte fază după fază, Cupara și-a intrat în mână din ce în ce mai bine, iar diferența de două goluri s-a păstrat până în minutul 49. Atunci, la 29-28 pentru Kielce, Pereira și-a convocat jucătorii pentru a întrerupe asaltul gazdelor.

Dar suspansul nu era stins, dimpotrivă. Încă 10 minute de foc, cu egalitatea restabilită pe tabelă. Apoi gazdele trecând în față după un 7 metri executat iute de Jarosiewicz, apoi încă unul și palpitațiile urcau în intensitate la 32-30 pentru Kielce.

Ultimele faze și temperatura era de fierbere: Dinamo a avut șansa egalării la 33 cu 30 de secunde rămase de jucat, dar Vujovic și Rosta au ratat în aceeași fază, iar Nahi, care nu mai marcase de la începutul partidei, a pus pecetea victoriei pentru Kielce.

Pentru Dinamo, următorul meci va fi unul foarte dificil, cu Aalborg, acasă, pe 3 decembrie, după care partidele din Liga Campionilor se reiau la mijlocul lunii februarie 2026, după Campionatul European , la care este calificată și naționala României.