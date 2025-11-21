Dinamo a învins-o pe Nantes, cu scorul de 29-28, în etapa a 8-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Victoria reprezintă una dintre marile surprize ale sezonului.

Dinamo a început în atac returul cu Nantes din Liga Campionilor. „Dulăii” s-au luptat în primele minute de la egal la egal cu francezii care i-au bătut la o diferență de 7 goluri în tur. Asta datorită portarului Ionuț Iancu, care a scos mingi pe bandă rulantă.

După doar câteva minute, totuși, Nantes reușise să își formeze un avantaj solid de trei goluri. La jumătatea primei reprize, dinamoviștii au dat semne de revenire și s-au apropiat la un singur gol, grație intervențiilor goalkeeper-ului dinamovist. La pauză, Nantes a intrat cu un avantaj de trei goluri, scor 12-15.

Diferența de două-trei goluri s-a păstrat și în startul reprizei secunde în ciuda paradelor lui Ionuț Iancu. „Dulăii” au reușit să vină aproape de formația din Franța, ba mai mult au egalat la jumătatea reprizei secunde. „Dulăii” au trecut în avantaj după o execuție superbă a lui Vujovic.

Până la final dinamoviștii au controlat partida și au mers cap la cap cu cei de la Nantes. Finalul a fost unul tensionat, iar gazdele au obținut victoria grație unui intervenții fenomenale a lui Ionuț Iancu. Este prima victorie a „dulăilor” în acest sezon de Liga Campionilor.

În această partidă, greul a fost dus de nucleul românesc. Pivotul Călin Dedu și centrul Daniel Stanciu, cu minute foarte puține până în acest punct al sezonului, au fost decisivi. Dedu a punctat de 6 ori, Stanciuc de 3 ori și a avut alte contribuții importante pe construcție. Extrema Ionuț Nistor a avut 5 reușite.

Cu această victorie, Dinamo se poate agăța de micile șanse rămase la o clasare în top 6. În urma rezultatului, Dinamo scapă de ultimul loc şi, cu 2 puncte, urcă pe 7.

În etapa a noua, Dinamo va juca în deplasare, cu Industria Kielce, în 26 noiembrie.

Campioana României a înregistrat doar eşecuri în etapele anterioare: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC, 31-32 cu Fuchse Berlin, 28-34 cu Aalborg Handball, 24-28 cu Industria Kielce şi 28-35 cu HBC Nantes.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.