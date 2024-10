Dinamo a învins-o pe Sporting Lisabona cu scorul de 33-29, în etapa cu numărul 6 a grupelor Ligii Campionilor. În Liga Campionilor la handbal masculin, Dinamo se află pe locul 3 în Grupa A cu opt puncte înregistrate după șase etape.

Dinamo a învins-o pe Sporting Lisabona cu scorul de 33-29, în etapa cu numărul 6 a grupelor Ligii Campionilor.

Elevii lui David Davis au început bine partida și conduceau cu 3-1 după primele 5 minute. Sporting a recuperat repede, iar în minutul 10, scorul era egal, portughezii preluând conducerea pentru prima dată în minutul 13, scor 4-5. S-a mers umăr la umăr până la 12-12, niciuna dintre echipe nereușind să pună un avantaj mai mare de un gol pe tabelă. Din păcate pentru echipa din România, Sporting a lovit chiar înainte de pauză și a intrat la cabine cu 15-13.

Prima repriză a fost una echilibrată, iar la pauză oaspeţii avea avans de două goluri, 15-13. Dinamo a întors scorul în partea secundă şi s-a desprins la şapte goluri (27-20), însă Sporting a redus din ecart în ultimele minute.

Principalii marcatori ai partidei au fost Ali Zein 7 goluri, Langaro 6, Thrastarson 5, Vujovic 4, pentru Dinamo, respectiv Porkelsson 6, Cissokho și Costa câte 4, pentru Sporting.

„Am încredere în echipă. Echipa crește, iar asta este cel mai important. Încercăm să consolidăm această fază de joc, atât în atac, cât și în apărare, la nivel sistematic, și cred că cea mai bună modalitate de a consolida această etapă este să luptăm pentru victorie. Vom vedea ce se întâmplă.

Sporting joacă fantastic, au un antrenor excelent, au început foarte bine în Liga Campionilor și acum cred cu adevărat în ceea ce fac. Este o echipă grozavă și au rezultate fantastice. Sunt pe primul loc în grupă și vrem să-i învingem, pentru că toată lumea știe că punctele de acasă sunt vitale dacă vrei să faci ceva. Deci, da, vom lupta să câștigăm meciul, fără să speculăm, fără ezitare, fără dubii. Mergem la victorie.

Daca este dezamagit dupa meciul cu PSG: Lectia mea dupa meciul cu PSG este total opusă. Ne pregăteam pentru victorie și am spus că putem câștiga la Paris, iar echipa a crezut în asta. Am jucat un meci bun. Din punctul meu de vedere, da, putem câștiga și în deplasare, ceea ce este foarte complicat.

Nu vorbesc doar despre a câștiga acasă, ci și în deplasare, cu o echipă pe care o putem studia și pentru care ne putem pregăti. Am avut timp, am mers acolo și am jucat bine. Tot ce facem funcționează și trebuie să facem acest pas înainte pentru a consolida această fază și apoi să trecem la următoarea etapă, desigur. Dar cred că nimeni nu este dezamăgit, toată lumea simte că da, este posibil”, a transmis antrenorul David Davis înaintea meciului