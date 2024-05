Dinamo București a sărbătorit câștigarea celui de-al 21-lea titlu de campioană la handbal masculin, după ce a învins-o în Sala Polivalentă Dinamo pe CSM București, cu scorul de 37-21, și a terminat Liga Zimbrilor neînvinsă, înregistrând 24 de victorii și două remize.

Elevii lui Xavier Pascual au avut un nou sezon în care s-au impus detașat, cumulând 74 de puncte, un avans de 12 puncte față de vicecampioana CSM Constanța.

Dinamo București este singura echipă din sportul românesc care a reușit să cucerească trei trofee în acest sezon: campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, elevii lui Xavi Pascual au ajuns până în semifinalele European League. Performanțele realizate în acest sezon le dau încredere roș-albilor că vor primi mult așteptatul wild card pentru a participa în următoarea ediție a EHF Champions League.

Elevii lui Xavier Pascual au dat drumul la sărbătoare după cucerirea celui de-al 8-lea titlu consecutiv. Nicușor Negru, extremă stânga, și-a exprimat speranța ca Dinamo să primească un wild card pentru sezonul următor de Champions League.

„Este un sezon reușit. Am reușit să luăm cele 3 trofee în România și să ajungem în final four European League, ceea ce ne-am propus. A fost foarte multă muncă, dar sperăm ca sezonul următor să fie unul și mai bun. Cred că merităm, muncim foarte mult și este meritul nostru. Să se facă și mai multe vitrine, dacă se poate. Am petrecut deja după Cupă și Supercupă, acum urmează o vacanță și să începem următorul sezon.”, a declarat Nicușor Negru.

Întrebat dacă Dinamo speră să primească wild card pentru Champions League, el a răspuns: „Da, eu cred că da. Am arătat ca o echipă puternică, am început din ce în ce mai bine și sper să primim wild card-ul pentru EHF Champions League”, a declarat Nicușor Negru, extrema stânga a dinamoviștilor.

La rândul său, Robert Militaru a subliniat că Dinamo București a trecut printr-un sezon intern mai disputat față de precedentele stagiuni, chiar dacă au câștigat din nou titlul fără foarte mari emoții.

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm întrecerea internă, sper ca în următorii ani să o ținem tot așa. A fost un sezon foarte lung, foarte greu, și deși cred că puteam să facem mai mult la Hamburg, a fost un sezon fantastic pentru noi și handbalul românesc. Deși a fost anul acesta o diferență destul de mare, lupta a fost mult mai crâncenă. În acest an, i-am simțit pe cei de la Constanța în spate, dar avem o echipă extraordinară și un antrenor foarte bun. Cu suporterii noștri în spate am arătat că suntem de neoprit. Cu siguranță ne dorim să ajungem, sper să primim wild card și să ne înfruntăm cu cei mai buni, pentru că am demonstrat că acolo ne este locul. Primul lucru pe care îl voi face este să mă întorc la copilul meu. Are 10 zile, încă mă obișnuiesc cu statutul de tătic”, a spus și Robert Militaru.