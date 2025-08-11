Sporting CP, prima adversară a campioanei României, Dinamo București din grupa A a Ligii Campionilor, a fos învinsă de dinamoviști în finala turneului InterPontes. Câştigătoarea s-a decis în urma aruncărilor de la 7 metri. Dinamo s-a calificat în finala turneului iberic după ce a învins formaţia Cisne Balonmano, cu 29-19.

Despre finala cu Sporting CP, Dinamo a titrat: ”Un meci cu iz european. Cele două echipe se vor întâlni la Bucureşti, în 10 septembrie, chiar în prima etapă a EHF Champions League”

Dinamo Bucureşti a ajuns la Pontevedra din Portugalia, unde s-a pregătit în acelaşi sistem, iar în meciurile test de acolo a obţinut o victorie – 35-17 cu ABC Braga şi o remiză – 28-28 cu FC Porto.

Primele meciuri oficiale pentru Dinamo Bucureşti vor avea loc la Supercupa României, în 21-22 august, prima adversară fiind Potaissa Turda, în semifinale.

În Liga Campionilor, Dinamo va juca în grupa A, cu Håndbold – din Danemarca, Füchse Berlin- din Germania, Veszprém HC – din Ungaria, Industria Kielce-din Polonia, HBC Nantes –din Franţa, Sporting Clube de Portugal – din Portugalia şi Kolstad Håndball – din Norvegia.

Meciurile vor avea loc miercurea sau joia, ziua exactă urmând să fie anunțată la finalul acestei luni, în funcție de programul stabilit de televiziunile care vor transmite partidele.

Toate partidele se vor disputa în Sala Dinamo, din Ștefan cel Mare, care a fost omologată pentru Champions League.

Cu un nou antrenor pe bancă, Paulo Pereira și un lot întărit cu transferuri noi, dinamoviștii se vor pregăti pentru a începe bătălia