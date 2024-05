Dinamo București va disputa în acest weekend, primul meci – sâmbătă ora 16.00 cu Flensburg, meciurile din Final Four al EHF European League.

Dinamo București va disputa în acest weekend, primul meci – sâmbătă ora 16.00 cu Flensburg, meciurile din Final Four al EHF European League. Dar tripla laureată din competiția internă, în ordinea trofeelor câștigate în acest sezon: Supercupa, Titlul, Cupă, țintește Champions League pentru sezonul 2024/2025.

Atât jucătorii, cât și staff-ul, s-au arătat încrezători înaintea partidei de sâmbătă, deși trupa condusă de Xavi Pasqual e cotată cu a patra șansă la câștigarea trofeului, în timp ce adversara, Flensburg, e în pole position:

„E un moment important, suntem acolo, echipa e pregătită. Avem încredere în noi, e clar că e dificil, dar de ce nu? Flensburg e cel mai bun adversar pe care puteam să-l întâlnim, suntem extrem de concentrați. O echipă românească în Final Four, e un pas mare pentru handbalul de aici”, a explicat tehnicianul. „Avem jucători cu experiență, e foarte important să începem concentrați și conectați, pentru că cei de la Flensburg pot rezolva partida în 10 minute. Dar mergem acolo să câștigăm. Nu cred că am avut ghinion la tragerea la sorți , chiar dacă Flensburg e favorită, pentru mine nu contează. Nu câștigă întotdeauna favoritul. Obiectivul a fost până acum să fim în Final Four, dar acum s-a schimbat: trebuie să batem Flensburg! E important că se vorbește despre handbal în presă”, a completat Xavi Pascual.

Proaspăt devenit tată, Robert Militaru, handbalistul „câinilor”, a afișat și el o doză serioasă de încredere înaintea deplasării de la handbal: „E o lună magică pentru mine. Soția mi-a făcut cel mai frumos cadou, urmează Final Four-ul, e minunat totul pentru mine. Dacă tot am ajuns aici, ne luptăm să câștigăm trofeul, am scris istorie și nu vrem să ne oprim aici.Pe hârtie, Flensburg este cel mai puternic adversar, dar când se joacă un singur meci, orice se poate întâmpla. Avem în spate un antrenor extraordinar, sunt convins că o să prindem o zi bună și o să facem o zi mare. Suporterii ne-au împins mereu de la spate, au fost alături peste tot unde am jucat, fanii noștri sunt unici, se vor auzi cu siguranță”, a explicat interul stânga.

Campioana României, Dinamo București, va fi încurajată din tribunele sălii germane Barclyas Arena din Hamburg de aproximativ 1.000 de fani.

Primii suporteri dinamoviști vor pleca spre Hamburg vineri dimineața cu autocarul din fața clubului și vor ajunge în orașul hanseatic după aproximativ 30 de ore, timp în care vor străbate cei 2.000 de kilometri. Biletele costă între 70 de euro și 220 de euro, iar organizatorii au repartizat clubului Dinamo 480 de tichete cu valori de 70 și 170 de euro.

Turneul se va juca în Barclyas Arena, care are o capacitate cuprinsă între 12.900 și 13.800 de locuri pentru evenimentele sportive. Sala a fost construită în 2002, are o capacitatea maximă de 16.000 de locuri și a costat 83 de milioane euro.

Pentru competițiile sportive, sala este folosită de echipa de handbal HSV Hamburg și până în 2016 a fost gazdă pentru formația de hochei pe gheață Hamburg Freezers, care s-a desființat.

Dinamo va juca sâmbătă de la ora 16:00 cu Flensburg în semifinalele EHF European League, iar în cealaltă semifinală se vor întâlni, de la ora 19:00, echipele germane Fuchse Berlin și Rhein Neckar Lowen.

Dinamo București a câștigat Cupa României, trecând duminică în finală de CSM Constanța cu 23-19 (10-10), trofeu obținut după ce echipa din Ștefan cel Mare își asigurase și titlul de campioană.