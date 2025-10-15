Campioana României la volei masculin, Dinamo Bucureşti, şi-a amânat primul meci din Divizia A1, din 20 octombrie, aşa că va debuta în noul sezon direct în turul I preliminar al Ligii Campionilor, două zile mai târziu.

Dinamo București a disputat şi un meci amical, cu Dunav Ruse,de patru seturi, iar Dinamo le-a câştigat pe toate, cu 25-19, 25-15, 25-19, 25-18.

Alexandru Oprea, care, la cei 17 ani ai săi, va fi cel mai tânăr jucător al campioanei, a fost ultimul prezentat: internaționalul turc Onur Cukur, extrema Janis Medenis, titular în naționala Letoniei, internaționalul german Eric Burggraf, plus ”tricolorii” Andrei Druță și Robert Călin, alături de Ioan Verciuc, cel mai bun voleibalist al României la categoria cadeți și căpitanul naționalei de tineret, au semnat și ei în vară cu gruparea campioană din Ștefan cel Mare.

Acestora li se adaugă prelungirea contractelor cu Nicolae Ghionea și Răzvan Mihalcea , care este și căpitanul echipei.

Campioana României va disputa primul meci oficial din acest sezon în 22 octombrie, cu echipa macedoneană VC Strumica, în turul I preliminar al Ligii Campionilor, returul fiind programat în 28 octombrie.

Prima partidă din Divizia A1, dun 20 octombrie, pe teren propriu, cu CSM Bucureşti, a fost amânată.

Dacă trece de VC Strumica, Dinamo trebuie să mai parcurgă două tururi preliminare pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor. În acest caz, Dinamo va juca în turul secund cu învingătoarea dintre echipa olandeză Orion Stars Doetinchem şi formaţia slovenă ACH Volley Ljubljana, prima manşă urmând să aibă loc la Bucureşti.

Potrivit tragerii la sorţi, cele două câştigătoare din turul 3 preliminar ar urma să joace în grupa A, respectiv grupa C.