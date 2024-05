Partida dintre Dinamo București și Csikszereda, disputată pe Arena Națională, s-a încheiat cu scorul de 2-0. Dinamo București este astfel în avantaj pentru menținerea în Superliga. Pe Arena Națională s-a disputat manșa tur a barajului pentru continuarea în Superliga, iar după mai multe ocazii ratate de Dinamo București, cele două echipe au intrat la egalitate la cabine.

Totuși, „Câinii roșii” au ieșit mult mai motivați de la cabine, iar după doar 18 secunde Dennis Politic a deschis scorul. În minutul 73, același Dennis Politic a reușit o fază senzațională și a dublat avantajul echipei sale.

Acum, antrenorul croat al „câinilor roșii”, Zeljko Kopic, își ține jucătorii în priză după Dinamo – Csikszereda 2-0 și recunoaște că nu e relaxat înaintea returului din 27 mai.

Csikszereda a pierdut așadar, pe terenul lui Dinamo, scor 0-2, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superliga. După meci, antrenorul formației din Miercurea Ciuc a dezvăluit factorul care a făcut diferența în partida de pe Arena Națională.

„Pot să spun că am început jocul puțin temător, s-a văzut presiunea publicului, ne-au presat foarte tare, am ieșit din presiunea lor până la urmă. Pot să spun că am fost cât de cât în joc. Păcat că am luat gol, am pierdut puțin organizarea defensivă. Tot jocul lui Politic a fost excepțional, a făcut diferența. Am observat că și jucătorii mei mai ales în a doua parte au cedat puțin mental, doi jucători care nu au întâmpinat până acum probleme musculare mi-au zis că au avut crampe în tot corpul. Am avut câteva ocazii, din păcate la acest nivel dacă ai o ocazie și nu marchezi e greu să reintri în joc. Normal, am intrat în vestiar, am felicitat echipa, trebuie să recunoaștem și nivelul nostru, să fim realiști, Dinamo are jucători mult mai valoroși, nu am ce să le reproșez băieților, vine meciul următor, începem să schimbăm structura, jucăm acasă. Da, până la urmă s-a văzut presiunea publicului. Poate dacă nu jucam pe Național Arena jucam și noi altfel. Știu ce înseamnă când ai un așa public în spate care te împinge la victorie”, a declarat Robert Ilyes.