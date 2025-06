Dinamo continuă cantonamentul pentru noul sezon competițional, în Polonia. Din lotul lui Kopic, deplasat în Polonia, fac parte 26 de fotbaliști. A revenit și Stipe Perica, accidentat și indisponibil pentru perioada petrecută la Curtea de Argeș, în timp ce Patrick Olsen, aflat pe picior de plecare, nu a mai făcut deplasarea alături de echipă în Polonia.

Stagiul centralizat al celor de la Dinamo va avea loc la Kielce, unde echipa va sta până pe 2 iulie. Elevii lui Zeljko Kopic au început pregătirea pentru viitoarea ediție de campionat la Săftica, apoi s-au mutat la Curtea de Argeș, unde a avut loc primul cantonament. Vineri seara, Dinamo a revenit la Săftica, iar sâmbătă la prânz a susținut un meci amical în fața celor de la CS Afumați, câștigat cu 1-0.

Motor Lublin și Omonia Nicosia sunt adversarele „câinilor” din cantonamentul din străinătate.

„Avem în față trei săptămâni de pregătire până la primul meci oficial, cu jucătorii pe care îi avem în acest moment. Situația e clară: aștept transferuri. Este foarte important să aducem jucători noi pentru a începe bine sezonul. Înțeleg că este nevoie de răbdare și că trebuie să așteptăm jucători de calitate, eu sper să vină în Polonia, dar îmi doresc ca aceștia să vină cât mai repede. Cu unii suntem aproape de a finaliza înțelegerile, cu alții încă suntem în discuții. Sper că foarte curând vom avea surprize. Până acum, situația nu este tocmai bună. Dintre transferurile importante, i-am realizat pe Musi și Kyriakou. Mihai a fost înainte de finalul sezonului. Musi a spus că antrenamentele sunt grele – e normal, suntem în presezon, iar fiecare antrenor are stilul său de lucru. Nu vreau să fac comparații. Mulți jucători s-au dezvoltat, cotele lor au crescut, unii au ajuns la echipele naționale, dar totul este istorie. Noul sezon bate la ușă și asta contează. Așteptările tuturor trebuie să fie mai mari. E important. Dar trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să vedem cum vom construi echipa și după să setăm obiectivele. Kyriakou Charalampos este exact tipul de jucător care îmi place. Are peste 300 de meciuri la Apollon, a fost căpitan, un adevărat lider cu personalitate. Joacă bine sub presiune, aduce stabilitate și se descurcă pe mai multe poziții – este un plus mare pentru noi.

Despre Homawoo, am auzit că ar fi în discuții cu o echipă din Belgia, dar am fost contactat și de un jurnalist egiptean care mi-a spus că Al Ahly este interesată. Dinamo l-a readus pe „harta fotbalului” după o perioadă dificilă și îi doresc tot ce e mai bun mai departe. În ceea ce-l privește pe Olsen, va merge în Danemarca. A venit la Dinamo în septembrie, ca jucător liber, iar acum clubul va obține o sumă de transfer. La 31 de ani, este un pas important atât pentru el, cât și pentru club. Mi-a plăcut foarte mult cum a contribuit la echipă și merită toată aprecierea. În ceea ce-l privește pe Abdallah, este în continuare alături de noi. Analizăm toate opțiunile clubului și sperăm să alegem cea mai bună soluție”, a transmis Zeljko Kopic pe Aeroportul Băneasa, înainte de plecarea în cantonamentul din Polonia.